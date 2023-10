PAT divulga 231 vagas de EMPREGO nesta segunda-feira (30)

231 vagas distribuídas em 85 ocupações

AJUDANTE GERAL (7120358): Vaga para trabalhar em Conchal. Manter o setor limpo e organizado. Apoiar pessoal da obra suprindo as necessidades de ferramentas e equipamentos. Auxiliar nas montagens de obras, instalações de sistemas fotovoltaicos em altura e no solo. Carregar e descarregar material, equipamentos e ferramentas. Demais atividades oriundas a função. Vaga masculina. Ensino fundamental completo e conhecimento em informática. AJUDANTE GERAL (7223384): Responsável pela limpeza do ambiente, manter o local de trabalho organizado, dar suporte a demais funções da empresa, auxiliar equipe em reparos de equipamentos elétricos quando solicitado pelo supervisor, ajudar na carga e descarga de equipamentos. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: B AJUDANTE DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS FOTOVOLTAÍCOS (7173132): Realizará visitas técnicas e serviços de instalação e manutenção em sistema de aquecimento solar de água, piscina e fotovoltaico em residências, comércios e indústrias em locais atendidas pela loja. Realizará o preenchimento de Ordens de Serviço e demais relatórios do setor. Responsável pela preservação, manutenção do veículo e ferramentas utilizadas. Desejável possuir curso e conhecimento em hidráulica e elétrica. Estar enquadrado para trabalhar em altura dentro do que estabelece a NR-35. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: B AJUDANTE MONTADOR DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO (7139676): Auxiliar na montagem de contramarco, janelas e portas. Necessário conhecimentos na função. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. AJUDANTE DE OBRAS (7223139): Trabalhar como ajudante geral em obras. Serviço pesado. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. AJUDANTE DE SERRALHEIRO (7229799): Auxiliar na rotina de cortes, acabamento, forjas e solda de estruturas, amarrações, portões, entre outros materiais metálicos. Necessária experiência comprovada na função. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. ARMADOR DE ESTRUTURAS DE CONCRETO (7167575): Reparar a confecção de estruturas de concreto e de corpos de prova, interpretar projetos de arquitetura estrutural, definir o local de trabalho, montar bancadas e máquinas de corte, relacionar materiais para armação de ferragens, selecionar vergalhões, medir ferragens e armações. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. Residir em Mogi Guaçu. ASSISTENTE ADMINISTRATIVA (7098533): Obrigatório possuir experiência comprovada em carteira. Trabalhar com emissão de notas fiscais, recebimento de clientes, pagamento fornecedores, cobrança, entre outras atividades pertinentes a função. Vaga feminina. Ensino superior em Administração de Empresas ou Logística. CNH: AB ATENDENTE DE BALCÃO (7186726): Efetuar atendimento a clientes. Necessário conhecimento na função. Vaga feminina. Ensino fundamental completo. ATENDENTE DE COBRANÇA (7228103): Responsável por atuar com envio de boletos para os clientes e para negociação financeira de parcelas para financiamento em aberto, fazendo o acompanhamento até seu recebimento. Envio de relatórios, e bom atendimento aos clientes. Necessária facilidade em negociação. Sexo indiferente para a vaga. Ensino médio completo. ATENDENTE DE CRÉDITO (7228136): Realiza atendimento aos clientes, presencial/telefone, digita propostas de crédito, faz captação, e retenção de clientes, realiza atendimento, até o fechamento e acompanhamento de uma venda. Necessárias técnicas de vendas e facilidade em negociação. Sexo indiferente para a vaga. Ensino médio completo. ATENDENTE DE LANCHONETE (7225366): Trabalhar com atendimento ao público, preparos e montagem de lanches. Escala de trabalho 6×1. Sexo indiferente para a vaga. Ensino médio completo ou cursando. AUXILIAR ADMINISTRATIVO- MENOR APRENDIZ (7230037): Auxiliar ao administrativo, controle de planilhas, arquivamento físico e digital, atendimento a funcionários e telefônico. Horário de trabalho: Das 8h às 12h, ou das 13h às 17h. Sexo indiferente para a vaga. Ensino médio completo ou cursando. AUXILIAR DE INSPEÇÃO (7174773): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Trabalhar com inspeção de qualidade em peças automotivas. Necessário conhecimento em instrumentos de medidas. Desejável curso na área. Necessário experiencia na função ou candidato que já tenha trabalhado em linha de produção de peças automotivas. Preferencialmente candidato já aposentado desde que possua os requisitos acima. Ensino médio incompleto. CNH não exigida. Vaga masculina. AUXILIAR DE LABORATÓRIO (7224596): Trabalhar em laboratório de refratários. Sexo indiferente para a vaga. Ensino técnico em Química completo. AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO (7231155): Auxiliar na preparação dos materiais para alimentação das linhas de produção, na organização, limpeza e higienização de equipamentos, máquinas, utensílios e das áreas de produção, na alimentação de máquinas, na separação de materiais para aproveitamento, na movimentação de pallets em prateleiras, preencher documentos check list, manter a confidencialidade das informações, entre outras atividades inerentes a função. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: AB AUXILIAR DE LOGÍSTICA (7174062): Efetuar enlonamento de caminhões, auxiliar na carga e descarga de caminhões, controle de tráfego de caminhões no pátio, controle de tráfego de empilhadeiras no consumo de celulose e realizar trabalho em altura. Necessário experiência na função. Ensino fundamental completo. Sexo indiferente para vaga. CNH B. AUXILIAR DE LOGÍSTICA (7226673): Planejar e atualizar rotas, pontos de embarque, apontamento diário de percurso, prestação de contas de viagens, entre outras. Necessário ter conhecimento em pacote office. Sexo indiferente para a vaga. Curso técnico em logística ou área correlata, completo ou cursando. AUXILIAR DE MARCENEIRO (7213838): Auxiliar o marceneiro, efetuar furação e ajudar na montagem. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. AUXILIAR DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA (7228402): Possuir familiaridade com ferramentas, elétrica e hidráulica. Função exige uso de força. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: B AUXILIAR DE MECÂNICO DE AUTOS (7162885): Profissional trabalhar com lixadeira, solda, chaves mecânicas. Trabalho braçal exige uso de força e peso. Necessário possuir meios próprios para ir até o local de trabalho. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: AB AUXILIAR DE MECÂNICO DIESEL (7112825): Necessário possuir conhecimento básico em mecânica de caminhão. Será diferencial possuir experiência na função. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH B. AUXILIAR DE PINTOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS (7230476): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Auxiliar o pintor de estruturas metálicas nas atividades pertinentes a função. Possuir meios para se locomover até o local de trabalho. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH: AB AUXILIAR NA ESTUFA (7134351): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Para plantar, colher e embalar orquídeas. Acima de 18 anos. Ter comprometimento e trabalho em equipe. Empresa oferece transporte. Vaga feminina. Ensino fundamental completo. AUXILIAR NA ESTUFA (7198621): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Para plantar, colher e embalar orquídeas. Acima de 18 anos. Ter comprometimento e trabalho em equipe. Empresa oferece transporte. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CARPINTEIRO (7177610): Necessária experiência na função e conhecimento na área de construção civil. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CARREGADOR DE ARMAZÉM (7191852): Carregamento e descarregamento de cargas, movimentação dos paletes, limpeza e organização da área operacional. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CHAPISTA DE LANCHONETE (7211286): Necessário conhecimento em chapa. Manipular alimentos, manuseio de chapa a gás e fritadeiras, realizar montagem de lanches, sucos, drinks e porções, manter a limpeza do local de trabalho diariamente, cozinha e equipamentos em geral (geladeiras, freezers, chapa, etc). Ser proativo, boa comunicação, entre 28 a 45 anos. Possuir meios de se locomover até o local de trabalho. Sexo indiferente para a vaga. Ensino fundamental completo. CNH: AB CONSULTOR DE VENDAS INTERNA (7230355): Atuará na prospecção de clientes pessoa jurídica, visando comercialização de serviços através de telefone, whatsapp e email. Necessário possuir boa comunicação e interação com pessoas, pontualidade, comprometimento, foco em resultados e em atingir metas. Saber trabalhar em equipe. Possuir habilidade com sistemas de informação (consultas, INPUTS, planilhas). Experiência será considerado um diferencial. Sexo indiferente para a vaga. Ensino médio completo. CONTROLADOR DE PRAGAS (7173610): Visitar empresas e residências de acordo com cronograma de trabalho e chamados de urgência. Identificar foco de infestação, fazer desinfecção de áreas, instalações, caixas d’água e outros conforme determinação técnica. Aplicar produtos químicos especiais para eliminação (dedetização, desinsetização ou desratização) de pragas e insetos. Entre outras atividades pertinentes a função. Ter experiência comprovada em carteira de trabalho, certificado de curso ou treinamento. Ensino fundamental completo. Vaga masculina. CNH não exigida. COSTUREIRA EM GERAL (7154777): Necessário conhecimento em costura e como trabalhar com máquina reta, overloque e galoneira. Sexo indiferente para a vaga. Ensino fundamental completo. ELETRICISTA (7120993): Vaga para trabalhar em Conchal: Manter o setor limpo e organizado, instalar sistemas fotovoltaicos em altura e no solo, carregar e descarregar material, equipamentos e ferramentas, contabilizar e separar materiais de montagem, preparar estruturas, lançar cabos de corrente contínua, alternada e de comunicação e demais atividades pertinentes a função. Vaga masculina. Ensino médio completo e técnico na área. ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL (7153443): Vaga temporária de acordo com necessidade da empresa. Necessária experiência na função comprovada em carteira e possuir curso de NR-10. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH: AB EMPREGADA DOMÉSTICA (7218165): Cuidar da casa, lavar e passar roupas, cozinhar. Trabalhar dia sim , dia não. Vaga feminina. Escolaridade indiferente. ENCANADOR. (7204857) Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Início imediato, possuir conhecimento e interpretação de desenhos técnicos, em obra de parede de concreto. Efetuar montagem de linha hidráulica de água fria e esgoto, conhecimento com glp, montagem de linha externa. Profissional com aptidão de uso de ferramentas manuais e elétricas: furadeira, martelete, lixadeira, rompedor. Vaga masculina. Ensino fundamental completo e profissionalizante na área. ESTOQUISTA (7228461): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Conferência de mercadorias (recebimento e saída), intervalos, entradas de mercadorias via sistema, limpeza e organização do local de trabalho. Experiência será considerado um diferencial. Vaga masculina. Ensino médio completo. FERRAMENTEIRO (7188882): Montagem e desmontagem de peças mecânicas, recortes e ajuste de peças de metal, como chapas, cantoneiras e peças fundidas, preparação de superfícies para masseamento, lixamento e pintura manual, corte em policorte, solda comum, zelar pela segurança individual e coletiva, rigorosa utilização de equipamentos de proteção apropriados quando da execução dos serviços. Sexo indiferente para a vaga. Ensino médio completo. CNH: AB FISCAL DE MONITORAMENTO EXTERNO (7158736): Profissional irá efetuar fiscalização externa no local para eventos notificados no período, reportando a empresa de forma padronizada conforme procedimentos. Possuir disponibilidade de horários, experiência em pilotagem de motos. Diferencial quem possua experiência com segurança privada. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: AB INSTALADOR DE ALARMES (7025996): Responsável pelas atividades de instalação e equipamentos de segurança, reportando diretamente ao gestor da área. Vaga masculina. Formação técnica em elétrica, eletrotécnica ou elétrica residencial. Conhecimentos das NR 35 e 11. INSTALADOR REPARADOR DE TELECOMUNICAÇÕES (7228493): Não necessita de conhecimentos. Empresa disponibiliza treinamento. Escala de trabalho 6×1 (período integral). Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: B JARDINEIRO (7208256): Necessária experiência comprovada como jardineiro, em atividades de plantio, poda, limpeza de jardim, preparo de adubo, entre outros. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: AB LAVADOR DE CARROS (7207592): Não necessita experiência. De 18 a 50 anos. Empresa oferece treinamento. Horário de trabalho de segunda à sábado. Vaga feminina. Escolaridade indiferente. LÍDER DE PRODUÇÃO (7211591): Liderar equipe de produção, interpretar ordens de produção, programar máquinas, analisar relatórios diários para identificar desvios de padrões e providenciar correções, garantindo o cumprimento de metas, eficiência e volume de fabricação. Desenvolver habilidades de liderança de forma contínua, saber ouvir, observar, capacidade e conhecimentos técnicos em injeção de cera perdida. Delegar tarefas. Vaga masculina. Ensino técnico ou superior em Química. CNH: AB MARCENEIRO (7214219): Necessária experiência de 01 ano na função. Trabalhar com corte de MDF, manusear serra circular e tico tico. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. MECÂNICO DE AUTO EM GERAL (7094972): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Necessário experiência como mecânico de autos. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH: B MECÂNICO DE BIBICLETAS (7160312): Necessário conhecimento total em manutenção de bicicletas e experiência na função. Vaga masculina. Ensino médio completo. MECÂNICO AUTOMOTIVO (7156407): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim (Divisa com Mogi Guaçu). Com ou sem experiência. Atuar com manutenção preventiva e corretiva, desde troca de correia, óleo, filtro de óleo, até a manutenção corretiva, alinhamento, balanceamento, troca de pneus, pastilhas e afins. Vaga masculina Ensino médio completo. CNH: B MECÂNICO DE AUTOS (7200035): Necessária experiência em mecânica em geral, alinhamento e balanceamento, troca de óleo, montagem de pneus. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH: AB MONTADOR DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO (7139392): Necessário conhecimentos com serralheria ou vidraçaria. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. MOTORISTA CARRETEIRO (7171425): Necessária experiência na função e possuir curso Mopp. Vaga masculina. CNH: E MOTORISTA CARRETEIRO (7228312): Vaga para trabalhar em Jaguariuna. Responsável por conduzir veículo de maneira segura entre as operações do cliente Ambev, garantindo a qualidade da mercadoria transportada. Experiência comprovada de pelo menos 12 meses como motorista carreteiro. Disponibilidade para viagens. Sexo e escolaridade indiferentes para a vaga. CNH: E MOTORISTA DE CAMINHÃO (7157252): Vaga para trabalhar em Estiva Gerbi. Transportar, coletar e entregar cargas em geral, guinchar, destombar e remover veículos avariados e prestar socorro mecânico. Movimentar cargas volumosas e pesadas, realizar inspeções, vistoriar cargas, além de verificar documentação de veículos e de cargas. Definir rotas e assegurar a regularidade do transporte. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: E MOTORISTA DE CAMINHÃO TRUCK (7186607): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Necessário possuir pelo menos 02 anos na função. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: D ou E. MOTORISTA DE ÔNIBUS (7226040): Realizar o transporte de pessoas. Fazer a inspeção das condições do veículo, tais como elétrica, mecânica, abastecimento. Conhecer e respeitar das leis de trânsito, conhecer bem rotas e itinerários. Possuir curso de transporte coletivo atualizado. Ser atento e cuidadoso. Com experiência na função. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH: D. MOTORISTA DE FURGÃO/VAN/MICROÔNIBUS (7227826): Realizar o transporte de pessoas. Fazer a inspeção das condições do veículo, tais como elétrica, mecânica, abastecimento. Ter carteira de habilitação na categoria que atua. Conhecer e respeitar das leis de trânsito, conhecer bem rotas e itinerários. Possuir curso de transporte coletivo atualizado. Ser atento e cuidadoso. Com experiência na função. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. Vaga masculina. CNH: D. MOTORISTA DE VAN (7103305): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Motorista de Van. Necessário possuir experiência na função. Possuir Curso de transporte coletivo e escolar . Moradores de Mogi Mirim. Sexo e escolaridade indiferentes para a vaga. CNH: D MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO (7211427): Operar veículo pesado e equipamento caminhão rollon e julieta. Necessária experiência na função. Facilidade em se comunicar para interagir com clientes. Possuir curso Mopp. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: E MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO (7215622): Vaga para trabalhar em Paulínia e região. Transporte de resíduos. Necessário curso mopp. Vaga masculina Escolaridade alfabetizado. CNH: E MOVIMENTADOR (7174766): Preparam cargas e descargas de mercadorias. Movimentam mercadorias em caminhões. Reparam embalagens e controlam a qualidade dos serviços prestados. Operam equipamentos de carga e descarga. Conectam tubulações às instalações de embarque de cargas. Estabelecem comunicação, emitindo, recebendo e verificando mensagens, notificando e solicitando informações. Entre outras atividades. Necessário experiencia na função.Ensino médio completo. Vaga masculina. CNH AB. OPERADOR DE COBRANÇA EXTERNA (7227961): Realiza o atendimento de cliente para os processos de financiamento, empréstimo, entre outros serviços financeiros. Analisa, formaliza contratos e elabora estratégias para aumentar a participação da financeira no mercado. Necessárias técnicas de vendas. Sexo indiferente para a vaga. Ensino médio completo. CNH: AB OPERADOR DE EMPILHADEIRA – Vaga temporária 30 dias. (7223673): Trabalhar em Mogi Mirim. Necessária experiência na função. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: B OPERADOR DE MÁQUINAS (7144212): Irá operar em retífica, freza e torno convencional. Vaga masculina. Necessário curso de desenhotécnicomecânico e metrologia. Ensino médio completo. OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS (7120462): Vaga para trabalhar em Conchal. Efetuar check list de máquinas, operar rolo compactador, trator agrícola, bate estaca, minicarregadeira e retroescadeira. Anotar ou comunicar possíveis manutenções das máquinas e demais atividades oriundas a função. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: E OPERADOR JUNIOR – ARMAZENISTA (7200711): Pedidos e carregamentos, controle de estoque, alimentação de sistema, recebimento de nota fiscal entre outras atividades pertinentes a função. Vaga masculina. Ensino médio completo. OPERADOR JUNIOR – MOVIMENTAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE CARGAS (7200556): Conferir, inventariar e controlar fluxo de cargas, produtos, nota fiscal, separar, carregar e descarregar, montar e separar produtos em caminhão e câmara fria, entre outras atividades pertinentes a função. Vaga masculina. Ensino médio completo. PEDREIRO (7181035): Necessário possuir ampla experiência em construção civil. Serviços de alvenaria, reboco fino, concretagem de bases, estruturas de concreto e pisos. Assentamento de porcelanato e revestimentos cerâmicos. Acabamentos em geral. Experiência em assentamento de piso e revestimento. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. PEDREIRO (7121075): Vaga para trabalhar em Conchal. Ler planta baixa de construção, interpretar medidas e utilizar materiais na construção, preparar massas em geral, fazer assentamento de blocos, tijolos, pisos, revestimentos, realizar armações de ferragens para colunas, vigas e demais atividades oriundas a função. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. SERRALHEIRO (7230425): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Possuir meios próprios para se locomover até o local de trabalho. Necessária experiência na função. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH: AB SERRALHEIRO (7229500): Possuir conhecimento em realizar cortes, furos e soldas em materiais metálicos. Necessária experiência comprovada na função. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. SERRALHEIRO (7198669): Efetuar montagem e manutenção de peças. Possuir disponibilidade de horário e ser proativo. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. SERVENTE DE OBRAS (7131684): Necessária experiência na função. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: AB TÉCNICO EM NUTRIÇÃO (7145201): Necessária experiência na função e em cozinha industrial. Sexo indiferente para vaga. Ensino Técnico ou Superior em Nutrição. TÉCNICO EM NUTRIÇÃO (7176806): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Preferencialmente experiência como técnico em nutrição ou similar da área, em restaurantes industriais. Acompanhamento dos processos operacionais de restaurante industrial (qualidade, segurança, atendimento ao cliente, treinamentos para os colaboradores, campanhas para o cliente, etc). Possuir disponibilidade de horário. Sexo indiferente para vaga. Ensino técnico ou superior em Nutrição. TÉCNICO EM NUTRIÇÃO (7194937): Coordenar e acompanhar a execução do planejamento feito pelo nutricionista. Apoiar as áreas operacional e administrativa, por meio de controle da produção, abastecimento e distribuição de refeições, visando garantir o bom andamento do processo de produção. Sexo indiferente para a vaga. Ensino Técnico ou superior em Nutrição. TRABALHADOR RURAL (7112025): Vaga para trabalhar em Pinhal- Bairro Veridiana: Efetuar manejo de gado, pasto e cerca. Empresa oferece salário, moradia, água e luz. Vaga masculina. Ensino fundamental incompleto. VENDEDOR DE SERVIÇOS (7120617): Vendedor externo de energia solar (fotovoltaicos). Necessário experiência com vendas externas, ser comunicativo. Possuir conhecimento em informática. Necessário possuir veículo próprio para trabalhar (carro ou moto), empresa oferece ajuda de custo. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH A ou B. VENDEDOR EXTERNO (7219635): Necessária experiência na função, possuir boa comunicação, flexibilidade de horário, cuidadoso, atento, proativo, conhecimento em leis de trânsito, rotas, itinerários. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH: AB VENDEDOR EXTERNO (7186886): Necessária experiência na função. Buscar novos clientes e resgatar clientes antigos. Sexo e escolaridade indiferentes para a vaga. CNH: AB VENDEDOR EXTERNO (7152678): Possuir qualquer experiência com vendas externas. Sexo indiferente para a vaga. Ensino médio completo. CNH: B. VENDEDOR INDUSTRIAL (7146466): Atender clientes do segmento industrial para vendas de produtos, identificar soluções e necessidades técnicas e elaboração de proposta comercial. Necessária experiência na função. Ser comunicativo, e possuir fluência verbal. Sexo e escolaridade indiferentes para vaga. CNH: AB VENDEDOR INTERNO (7181919): Atuar na área de vendas de aviamentos e tecidos, não é necessário conhecimento, apenas saber usar uma tesoura. Vaga feminina. Escolaridade indiferente. VENDEDOR INTERNO (7415519): Necessária experiência com vendas e conhecimentos com informática básica. Vaga feminina. Ensino médio completo. VENDEDOR INTERNO (7121733): Atuar com vendas no atendimento direto com clientes. Vaga masculina. Ensino médio completo. VENDEDORA INTERNA (7134936): Necessário experiência na função. Será diferencial possuir experiência em vendas de tecidos e aviamentos. Vaga feminina. Ensino fundamental completo.

VAGAS DISPONÍVEIS PARA PCD (PESSOAS COM DEFICIÊNCIA)

REPOSITOR DE MERCADORIAS (7194497): Possuir noções em reposição de produtos, arrumação, organização, exposição, precificação e atendimento ao cliente. Experiência será um diferencial. Sexo indiferente para a vaga. Ensino médio completo.

VAGAS DISPONÍVEIS PARA SEGUNDA-FEIRA (30/10/2023)

Obs.: As vagas disponíveis exigem experiência comprovada em Carteira de Trabalho de acordo com a solicitação do empregador.

Todas as vagas disponíveis para PCD exigem comprovação da deficiência através de Laudo Médico.

