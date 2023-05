SSM abre chamada pública para comerciantes e ambulantes interessados em trabalhar no Arraial do Guaçu 2023

A Secretaria de Serviços Municipais torna público o edital para inscrições de comerciantes e ambulantes interessados em trabalhar no Arraial do Guaçu, que acontecerá na Avenida Trabalhadores nos dias 9, 10 e 11 de junho. O cadastramento poderá ser feito apenas nesta sexta-feira, dia 19 de maio, das 8h30 às 9h30, na sede da Divisão de Fiscalização da SSM, localizada na Avenida Paulista, 338, no Jardim Centenário.

A SSM está disponibilizando, ao todo, 47 vagas para os varejistas e ambulantes, divididas em: 34 vagas para o comércio de alimentos, sendo 13 vagas para food truck, 15 vagas para barracas e seis vagas para ambulantes; 12 vagas para o comércio de bebidas, sendo oito vagas para food truck e quatro vagas para barracas; e uma vaga para o ramo de brinquedos para ambulantes.

Os escolhidos para preencher as vagas disponíveis serão sorteados no próprio dia e local de inscrição, às 10h. O Arraial é organizado pela Secretaria Municipal de Cultura.

Os alimentos e bebidas aceitos para serem comercializados nos dias do Arraial, são: chopp/cerveja artesanal, hamburgueres, lanches, churrasquinho, pizza ou massa, churros, pescados, pastel/salgados, comida mexicana, cachorro-quente, pipoca salgada e doce, algodão doce, amendoim, milho verde no carrinho, caldos, bolos, comida no arado, baião de dois, batata frita, doces em geral, salgadinho e biscoito a granel, bebidas quentes. Além da venda de balões infláveis.

Para mais informações, consultar o edital, a partir da página 4, disponível no link: https://dosp.com.br/exibe_do.php?i=MzYxNjA0