Obra de construção da ETA de Martinho Prado Júnior entra em nova fase

Nesta semana, o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (SAMAE) iniciou mais uma etapa na construção da Estação de Tratamento de Água (ETA) do Distrito de Martinho Prado Júnior. Nessa fase, equipe da autarquia realiza os serviços na calha do módulo de tratamento do reservatório da nova ETA, que está sendo construída na Rua Zulmira de Freitas Costa, s/n.

O SAMAE retomou os serviços de construção da ETA de Martinho Prado após a empresa contratada por meio de processo seletivo não terminar a obra. Por conta disso, a autarquia assumiu a responsabilidade de concluí-la com um investimento na ordem de R$ 1,2 milhão oriundos de recursos próprios.

O engenheiro do SAMAE, Gabriel Slan, explicou que a calha do módulo de tratamento serve para medir a vazão da água. “Concluída esta fase, iniciaremos a etapa de impermeabilização dos floculadores e decantadores, equipamentos esses que também integram o módulo de tratamento, assim como a calha”, falou ao mencionar que a nova ETA terá capacidade de 25 litros por segundo, sendo duas vezes maior que a atual.

De acordo com o superintendente do SAMAE, Mário Antônio Zaia, a obra deve estar concluída até outubro. “Para finalizá-la, falta a instalação de equipamentos de distribuição de produtos químicos, de equipamentos de hidromecânicos, de painéis e da parte elétrica. Em outubro, a nova ETA de Martinho Prado estará concluída e operando com a uma capacidade de distribuição de água duas vezes maior em relação a antiga”, disse.