PAT divulga 188 vagas de EMPREGO para esta terça-feira (02)

AJUDANTE MONTADOR DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO (7139676): Auxiliar na montagem de contramarco, janelas e portas. Necessário conhecimentos na função. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. AJUDANTE DE MONTADOR DE MÓVEIS MADEIRA (7114818): Vaga para trabalhar na divisa entre Mogi Guaçu e Mogi Mirim. Auxiliar na montagem de móveis de madeira. Necessário possuir conhecimento em montagem de móveis. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. AJUDANTE DE SERRALHEIRO (7123101): Auxiliar na rotina de cortes, acabamento, forjas e solda de estruturas, amarrações, portões, entre outros materiais metálicos. Necessário experiência comprovada na função. Escolaridade indiferente. Vaga masculina. CNH não exigida. AJUDANTE GERAL (7117610): Auxiliar equipe de vendas no atendimento ao cliente através de carregamento, exposições de peças e montagem de show room, bem como atividades externas e demais reparos gerais. Ter disponibilidade de horário comercial. Residir em Mogi Guaçu. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: AB AJUDANTE GERAL (7120358): Vaga para trabalhar em Conchal. Manter o setor limpo e organizado. Apoiar pessoal da obra suprindo as necessidades de ferramentas e equipamentos. Auxiliar nas montagens de obras, instalações de sistemas fotovoltaicos em altura e no solo. Carregar e descarregar material, equipamentos e ferramentas. Demais atividades oriundas a função. Vaga masculina. Ensino fundamental completo e conhecimento em informática. ASSISTENTE ADMINISTRATIVA (7098533): Obrigatório possuir experiência comprovada em carteira. Trabalhar com emissão de notas fiscais, recebimento de clientes, pagamento fornecedores, cobrança, entre outras atividades pertinentes a função. Vaga feminina. Ensino superior em Administração de Empresas ou Logística. CNH: AB ATENDENTE DE LOJA (7134292): Irá trabalhar com reposição de mercadorias, atendimento ao público. Necessário conhecimento pacote office. Será diferencial possuir experiência na função. Horário de trabalho: segunda à sexta feira das 12h50 às 21h10, sábado das 11h50 às 20h, domingos e feriados (mediante escala). Ensino médio completo. Vaga masculina. AUXILIAR ADMINISTRATIVO (7139515): Necessário conhecimentos em informática, programa de orçamento, atendimento ao cliente. Sexo indiferente para vaga. Ensino médio completo ou técnico na área. AUXILIAR ADMINISTRATIVO (7135850): Vaga temporária – 120 dias. Desenvolver atividades administrativas, emissão de nota fiscal, controle de entrada e saída, saber pacote office. Necessária experiência na função. Sexo indiferente para vaga. Ensino médio completo ou técnico. CNH: A AUXILIAR DE COSTURA (7130695): Necessário conhecimento em refilamento de peças prontas, embalagem. Marcação de casinhas e botões. Entretelar e passar camisas, abertas de polos, bolsos, etc. Aprender com facilidade e seguir normas de produção e qualidade da confecção. Sexo indiferente para vaga. Ensino médio completo. AUXILIAR DE COZINHA (7126754): Necessária experiência em cozinha, organização e saber trabalhar em equipe. Ter disponibilidade de horário. Vaga feminina. Ensino médio completo. AUXILIAR DE ESTOQUE (7134221): Oportunidade para primeiro emprego, idade entre 18 à 25 anos. Necessário possuir conhecimentos com informática básica. Efetuar separação de materiais, embalar, carregar e descarregar perfis de alumínio de caminhão. Sem experiência. Vaga masculina. Ensino médio completo. AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (7143318): Separação e conferência de mercadorias, empacotamento para envios, organização de estoque e prateleiras, conferência de qualidade, arrumação de maletas e despachar pedidos nos correios. Sexo indiferente para a vaga. Ensino médio completo. CNH: B AUXILIAR DE FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO (7123223): Manipulação de cápsulas entre outras fórmulas pertinentes. Pesagem, reposição estoque, lavagem de materiais utilizados, conferência de fórmulas, limpeza e organização do local de trabalho. Necessária experiência na função. Sexo indiferente para a vaga. Ensino médio completo. AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO (7135296): Exercer as atividades de ajudante na produção de móveis planejados. Necessário conhecimento na função. Desejável experiência em marcenaria. Escolaridade indiferente. Vaga masculina. AUXILIAR DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA (7104922): Necessário possuir familiaridade com ferramentas, elétrica e hidráulica. Função exige uso de força. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: B AUXILIAR DE MECÂNICO DIESEL (7112825): Necessário possuir conhecimento básico em mecânica de caminhão. Será diferencial possuir experiência na função. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH B. AUXILIAR DE PCP (7132996): Dará assistência ao analista de PCP de acordo com as programações diárias. Fará acompanhamento das entradas de informações da produção para o sistema. Orientar o processo produtivo sobre os materiais parados na empresa sem registro no sistema. Realizar inventários de estoque. Auxiliar na elaboração e ajustes de quadro de produção, entre outras atividades inerentes a função. Necessário experiência comprovada na função. Vaga indiferente. Escolaridade: Técnico ou Superior (cursando ou concluído) em administração, logísticas, contabilidade ou áreas correlatas. AUXILIAR DE PINTOR AUTOMOTIVO (7129418). Vaga temporária – 180 dias: Necessária experiência em preparação do equipamento para aplicar pintura Automotiva. Vaga masculina. Ensino médio incompleto. AUXILIAR DE VIDRACEIRO DE AUTOS (7137077) Auxiliar na remoção e instalação de vidros de autos em geral. Não precisa experiência. Vaga masculina. Ensino médio completo. AUXILIAR GERAL EM ESTUFA (7134351): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Para plantar, colher e embalar orquídeas. Acima de 18 anos. Ter comprometimento e trabalho em equipe. Não necessita experiência. Empresa oferece transporte. Sexo indiferente para vaga. Ensino fundamental completo. AUXILIAR TÉCNICO EM INSTALAÇÕES ELETROMECÂNICAS (7098384): Efetuar manutenção eletromecânica em motores elétricos e em equipamentos industriais, conhecimento em grandezas elétricas, medições de isolação e medidas em geral com multímetro, conhecimento em mecânica, metrologia e interpretação de desenhos técnicos, montagem e ajustagem. Necessário experiência na função. Vaga masculina. Ensino médio completo ou técnico na área. CNH não exigida. AUXILIAR MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO (7118994): Necessário possuir experiência em refrigeração e conhecimentos em eletrônica. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH B. CALDEIREIRO (7132603): Efetuar corte de dobra de materiais, traçagem e marcação de chapas, confeccionar proteções de máquinas (metais e policarbonato), execução de estruturas metálicas, portas e portões especiais, gradis, guarda-copos, escadas e acessórios, unir e cortar peças de ligas metálicas usando processos de corte tais como lixadeira (corte e desbaste), preparar equipamentos, acessórios, condições da peça, chanfrar peças, executar serviço e corte de molde a maçarico ou arco-elétrico para montagem, reforma ou reparo das partes ou conjunto mecânico. Vaga masculina. Ensino médio completo. CARPINTEIRO (7136939): Efetuar serviços de carpintaria em geral. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CONSULTOR DE VENDAS INTERNA (7122232): Atuará na prospecção de clientes pessoa jurídica, visando comercialização de serviços através de telefone, WhatsApp e e-mail. Necessário possuir boa comunicação e interação com pessoas, pontualidade, comprometimento, foco em resultados e em atingir metas. Saber trabalhar em equipe. Possuir habilidade com sistemas de informação (consultas, inputs, planilhas etc.). Desejável experiência na função. Ensino médio completo. Sexo indiferente para vaga. CNH não exigida. COSTUREIRA (7130917): Necessário possuir conhecimento em máquinas industriais eletrônicas ou mecânicas (reta, interloque, overloque, pespontadeira, máquina de cós, elastiqueira, galoneira, reta, fechadeira, travete). Conhecer uniformes profissionais. Sexo indiferente para vaga. Ensino médio completo. ELETRICISTA (7120993): Vaga para trabalhar em Conchal: Manter o setor limpo e organizado, instalar sistemas fotovoltaicos em altura e no solo, carregar e descarregar material, equipamentos e ferramentas, contabilizar e separar materiais de montagem, preparar estruturas, lançar cabos de corrente contínua, alternada e de comunicação e demais atividades pertinentes a função. Vaga masculina. Ensino médio completo e técnico na área. EMPREGADA DOMÉSTICA (7120848): Efetuar limpeza da casa, sendo parte interna e externa, manter sempre organizado. Lavar e passar roupas, incluindo roupa social (passar quina de forma correta). Cozinhar. Essencial gostar de cachorros. Imóvel possuir jardim externo, necessário regar as plantas todos os dias. Empresa oferece vale transporte. Horário de trabalho de segunda à sexta feira das 7h às 15h50 e sábado das 7 às 11h50. Residir em Mogi Guaçu. Ensino fundamental completo. Vaga feminina. ENCANADOR (7131329): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Possuir conhecimento e interpretação de desenhos, em obra de parede de concreto. Efetuar montagem de linha hidráulica de água fria e esgoto, conhecimento com GLP, montagem de linha externa. Profissional com aptidão de uso de ferramentas manuais e elétricas: furadeira, martelete, lixadeira, rompedor. Vaga masculina. Ensino fundamental completo e profissionalizante na área. ESTAGIÁRIO EM PSICOLOGIA (7121115): Irá trabalhar na área de recrutamento e seleção. Necessário estar cursando ensino superior em Psicologia. Horário de trabalho de segunda à sexta feira 10h30 às 17h30. Sexo indiferente para vaga. ESTOQUISTA (7137657): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Efetuar conferência de mercadoria (recebimento e saída), inventários, entradas de mercadorias via sistema, limpeza e organização do local de trabalho. Experiência será considerado um diferencial. Vaga masculina. Ensino médio completo. FONOAUDIÓLOGO (7113253): Necessário experiência na função. Possuir graduação concluída em fonoaudiologia. Desejável ter experiência de 1 ano na função. Sexo indiferente para a vaga. CNH não exigida. FONOAUDIÓLOGO (7119121): Necessário que possua conhecimentos e experiência na função. Ensino superior completo. Sexo indiferente para a vaga. CNH não exigida. FUNILEIRO DE CAMINHÕES (7135021): Realizar serviços de funilaria, recuperando ou substituindo partes danificadas, como teto, laterais, assoalhos e outros, corrige peças e laterais amassadas. Reparo e instalação de peças e elementos diversos em chapas de metal, reservatórios e outros recipientes de chapas de aço, atua com recorte, modelagem e trabalho de barras perfiladas de materiais ferrosos e não ferrosos. Necessário condução própria para chegar até local de trabalho. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH: E INSPETOR DE EQUIPAMENTOS (7065981): Possuir experiência com líquidos penetrantes, inspetor de solda, vasos sob pressão e NR 33 (espaço confinado). Experiência como inspetor de qualidade. Vaga masculina. Ensino médio completo, técnico em mecânica. CNH: B INSTALADOR DE ALARMES (7025996): Responsável pelas atividades de instalação e equipamentos de segurança, reportando diretamente ao gestor da área. Vaga masculina. Formação técnica em elétrica, eletrotécnica ou elétrica residencial. Conhecimentos das NR 35 e 11. INSTALADOR DE SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA (7088137): Necessário possuir experiência na área de instalação e manutenção. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: B INSTRUMENTISTA (7135976): Experiência com válvulas de segurança será considerado um diferencial. Possuir NR-10. Retirada e manutenção, calibração e instalação de instrumentos em campo, inspeção, manutenção e calibração de válvulas de segurança, manômetros, sensores de pressão, pressostatos, transmissores etc. Elaboração e aplicação de procedimentos de manutenção e calibração de instrumentos de medição para controle de diversas variáveis. Elaboração de relatórios de inspeção dos equipamentos. Sexo indiferente para vaga. Formação técnica em instrumentação. CNH: B LAVADOR DE CARROS (7132938): Efetuará limpeza interna e externa de veículos e equipamentos da empresa, assim como remover resíduos. Ter acima de 18 anos até 60 anos, podendo ser aposentada. Ter vontade de aprender. Não necessita experiência. Empresa oferece treinamento. Horário de trabalho de segunda a sábado. Vaga feminina. Escolaridade indiferente . MARKETING DIGITAL – GERADOR CONTEÚDO DIGITAL (7084943): Criar estratégias e táticas de comunicação voltadas ao campo do universo digital. Necessária experiência na função. Sexo indiferente para vaga. Ensino médio completo. MECÂNICO DE AUTO EM GERAL (7094972): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Necessário experiência como mecânico de autos. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH: B MEIO OFICIAL CALDEIREIRO (7135838): Auxiliar no corte e dobra de materiais, preparar equipamentos e acessórios para uso, na montagem de peças em indústrias e equipamentos, entre outras atividades pertinentes a função. Necessário experiência na função. Ensino médio completo. CNH não exigida. MONTADOR DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO (7139392): Necessário conhecimentos com serralheria ou vidraçaria. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. MOTORISTA DE CAMINHÃO (7131829): Vaga para cidade de Paulínia e Região. Motorista de veículo pesado. Transporte de resíduos, necessário curso MOPP e experiência na função. Escolaridade: alfabetizado. Vaga masculina. CNH E. MOTORISTA DE CAMINHÃO (7123676): Necessária experiência como motorista. Carregar e descarregar materiais. Idade máxima 45 anos. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: C, D ou E. MOTORISTA DE CAMINHÃO (7135145): Executar as atividades referente a motorista de veículo semi pesado. Necessário experiência com caminhão rollon, basculante e polinguindaste. Disponibilidade de horário para turnos. Ensino médio completo. Vaga masculina. CNH D ou E. MOTORISTA DE CAMINHÃO GUINCHO LEVE (7119343): Necessário possuir conhecimentos com guincho leve, lança e plataforma. Experiência como motorista. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH: D MOTORISTA DE FURGÃO/VAN/MICROÔNIBUS (7096152): Realizar o transporte de pessoas. Fazer a inspeção das condições do veículo, tais como elétrica, mecânica, abastecimento. Ter carteira de habilitação na categoria que atua. Conhecer e respeitar das leis de trânsito, conhecer bem rotas e itinerários. Possuir curso de transporte coletivo atualizado. Ser atento e cuidadoso. Com experiência na função. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. Vaga masculina. CNH: D. MOTORISTA DE VAN (7103305): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Motorista de Van. Necessário possuir experiência na função. Possuir Curso de transporte coletivo e escolar . Moradores de Mogi Mirim. Sexo e escolaridade indiferentes para a vaga. CNH: D MOTORISTA DE ÔNIBUS (7096197): Realizar o transporte de pessoas. Fazer a inspeção das condições do veículo, tais como elétrica, mecânica, abastecimento. Conhecer e respeitar das leis de trânsito, conhecer bem rotas e itinerários. Possuir curso de transporte coletivo atualizado. Ser atento e cuidadoso. Com experiência na função. Escolaridade indiferente. CNH: D. Vaga masculina. MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO (7133577): Vaga para trabalhar em Estiva Gerbi. Motorista de veículo pesado (Truck, Carreta, Toco). Efetuar a verificação das condições do veículo, como nível de óleo, combustível, parte hidráulica, pressão dos pneus, freios, faróis etc. Zelar pela conservação e limpeza do veículo, respeitar as normas de trânsito. Necessário experiência na função. Ensino fundamental completo. Vaga masculina. CNH E. MOTORISTA DE VEÍCULO SEMI PESADO (7134177): Vaga para trabalhar em Estiva Gerbi. Motorista de veículo pesado (Truck, Carreta, Toco). Efetuar a verificação das condições do veículo, como nível de óleo, combustível, parte hidráulica, pressão dos pneus, freios, faróis etc. Zelar pela conservação e limpeza do veículo, respeitar as normas de trânsito. Necessário experiência na função. Ensino fundamental completo. Vaga masculina. CNH D. OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL (7140128): Vaga para trabalhar em Jaguariuna. Realizará manutenção de todo prédio, tanto mecânica, quanto carpintaria, alvenaria, etc. Precisa ter experiência nessas funções e NR-10 e NR-35. Necessário possuir veículo próprio para deslocamento até a empresa. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: AB. OPERADOR DE COBRANÇA (7104955): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Contatar clientes, fazer cobranças negociando formas de pagamento e propondo as melhores soluções, enviar faturas e boletos bancários para pagamento, acompanhar recebimento de e-mails, boletos, informativos, comunicados e demais atividades oriundas a função.Necessário experiência com atendimento a clientes e cobrança, saber trabalhar em equipe, sob pressão, ser proativo e dinâmico. Necessário experiência na função. Ensino médio completo. Sexo indiferente para vaga. CNH não exigida. OPERADOR DE EXTRUSORA (7135049): Vaga para trabalhar em Estiva Gerbi. Preparação da máquina, operação e controle dos painéis de comando, verificar padrões de produção e qualidade do produto, ensacamento e reforçar produtos em paletes. Necessário experiência na função. Ensino médio completo. Sexo indiferente para vaga. CNH AB. OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS (7120462): Vaga para trabalhar em Conchal. Efetuar check list de máquinas, operar rolo compactador, trator agrícola, bate estaca, minicarregadeira e retroescadeira. Anotar ou comunicar possíveis manutenções das máquinas e demais atividades oriundas a função. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: E OPERADOR INDUSTRIAL (7133081): Necessário experiência com máquina Rinajet. Verificar fórmula que deverá ser cadastrada para produção de composto. Conferir abastecimento dos silos com as matérias primas a serem utilizadas. Identificar os bags com o código do composto em produção. Verificar calibração da máquina. Zelar, conservar e solicitar manutenção dos equipamentos e máquinas quando necessário, entre outras atividades inerentes a função. Vaga masculina. Necessário experiência na função. Ensino médio completo. CNH não exigida. PEDREIRO (7117012): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Necessária experiência na construção civil. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. PEDREIRO (7121075): Vaga para trabalhar em Conchal. Ler planta baixa de construção, interpretar medidas e utilizar materiais na construção, preparar massas em geral, fazer assentamento de blocos, tijolos, pisos, revestimentos, realizar armações de ferragens para colunas, vigas e demais atividades oriundas a função. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. PIZZAIOLO (7119025): Vaga para trabalhar em Estiva Gerbi. Necessário experiência na função. Escolaridade e sexo indiferentes para a vaga. CNH não exigida. SERRALHEIRO (7089952): Efetuar serviços de corte e soldagem nos trabalhos de montagem e recuperação, fabricação, reformas e consertos de peças, estruturas metálicas e tubulações. Conhecimentos em NR-12, NR-18 e NR-35. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: B. SERRALHEIRO (7123027): Conhecimento em realizar cortes, furos e soldas em materiais metálicos. Necessário experiência comprovada na função. Escolaridade indiferente. Vaga masculina. CNH não exigida. SERRALHEIRO (7133396): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Necessária experiência na função. Ter condução própria para se locomover até local de trabalho. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH: AB SERRALHEIRO (7134895): Exercer as atividades pertinentes a função incluindo solda e confecção de portões. Necessário experiência na função. Ensino fundamental completo. Vaga masculina. SERVENTE DE OBRAS (7131684): Necessária experiência na função. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: AB SOCIAL MEDIA (7143018): Produzir conteúdos estáticos e em vídeos, diariamente, para redes sociais, fazer lives, planejamento de trabalho semanal e mensal, com pesquisa de mercado para conteúdo de atualidade. Conhecer programas de edição da Adobe e outros usados em celular. Ter boa comunicação na língua portuguesa para falar e escrever, ser criativo e inovador. Sexo indiferente para vaga. Ensino Superior ou Cursando marketing ou áreas afins. SUPERVISORA ADMINISTRATIVA (7143414): Supervisão de processos e pessoas, elaboração de relatórios gerenciais, realização de reuniões, monitoramento de metas de equipe e cumprimento de prazos, análise de indicadores, elaboração e alimentação de planilhas de controle, funções operacionais de maior complexidade da área. Vaga feminina. Ensino superior em Administração ou cursando. CNH: B. TÉCNICO INSTALADOR DE SISTEMA DE SEGURANÇA (7133502): Necessária experiência de 01 ano em instalação de sistemas de segurança. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: AB TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO PLENO (7140004): Vaga para trabalhar em Jaguariuna. Irá montar e desmontar bombas hidráulicas, realizar manutenção preventiva e corretiva de sistemas de refrigeração. Necessário experiência com essas funções. Possuir veículo próprio para deslocamento até a empresa. Horário de trabalho das 21h às 06h. Vaga masculina. Ensino técnico em refrigeração ou áreas afins. CNH: AB TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (7120768): Vaga para trabalhar em Conchal. Atuar junto a Cipa coordenando as atividades dentro dos padrões de segurança, promover SIPAT quando aplicável, conduzir e elaborar os DDS e demais atividades pertinentes a função. Vaga masculina. Ensino médio completo tecnólogo em Segurança do Trabalho. TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO JUNIOR (7121650): Participam da elaboração e implementam política de saúde e segurança do trabalho, realizam diagnóstico da situação de SST da instituição, identificam variáveis de controle de doenças ,acidentes, qualidade de vida e meio ambiente, demais atividades oriundas a função. Sexo indiferente para vaga. Ensino médio completo técnico em segurança do trabalho. CNH: B TÉCNICO MANUTENÇÃO ELETRÔNICA (7098310): Efetuar manutenção eletrônica de bancada em equipamentos industriais, conhecimento em grandezas elétricas, medições com multímetro e osciloscópio, soldagem e desoldagem de componentes discretos e SMD, conhecimento em eletrônica analógica e digital. Desejável possuir disponibilidade de mudança de endereço. Necessário experiência na função. Ensino médio completo ou técnica na área. Vaga masculina. CNH não exigida. TRABALHADOR RURAL (7126571): Vaga para trabalhar em Santo Antonio de Posse. Efetuar serviços gerais. Possuir conhecimento na parte rural, incluindo capina. Empresa oferece salário, moradia, água e luz. Escolaridade indiferente. TRABALHADOR RURAL (7092514): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Efetuar serviços gerais em sítio. Empregador oferece moradia, água e luz. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. TRABALHADOR RURAL (7112025): Vaga para trabalhar em Pinhal- Bairro Veridiana: Efetuar manejo de gado, pasto e cerca. Empresa oferece salário, moradia, água e luz. Vaga masculina. Ensino fundamental incompleto. VENDEDOR DE SERVIÇOS (7105115): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Necessário experiência como vendedor. Possuir veículo próprio, empresa oferece auxílio combustível. Ensino médio completo. Vaga masculina. CNH B. VENDEDOR DE SERVIÇOS (7120617): Vendedor externo de energia solar (fotovoltaicos). Necessário experiência com vendas externas, ser comunicativo. Possuir conhecimento em informática. Necessário possuir veículo próprio para trabalhar (carro ou moto), empresa oferece ajuda de custo. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH A ou B. VENDEDOR INTERNO (7143198): Vendedor em shopping, com experiência em atendimento presencial, para frente de loja e bom relacionamento com clientes nos canais de atendimento. Atendimento presencial e online e demais atividades oriundas a função. Vaga feminina. Ensino médio completo. VENDEDOR INTERNO (7114548): Necessária experiência na função comprovada carteira de trabalho. Atuar no atendimento ao cliente, arrumação do setor e vendas. Horário de trabalho das 14h às 22h. Sexo indiferente para vaga. Ensino médio completo. VENDEDOR INTERNO (7121733): Atuar com vendas no atendimento direto com clientes. Vaga masculina. Ensino médio completo. VENDEDOR INTERNO (7089250): Necessária experiência na função. Ser comunicativo, e possuir fluência verbal. Sexo e escolaridade indiferentes para vaga. CNH: AB VENDEDORA INTERNA (7134457): Atuar com vendas de roupa. Atendimento direto ao cliente. Necessário experiência na função. Ensino médio completo. Vaga feminina. VENDEDORA INTERNA (7134936): Necessário experiência na função. Será diferencial possuir experiência em vendas de tecidos e aviamentos. Vaga feminina. Ensino fundamental completo.

Obs.: As vagas disponíveis exigem experiência comprovada em Carteira de Trabalho de acordo com a solicitação do empregador.

Todas as vagas disponíveis para PCD exigem comprovação da deficiência através de Laudo Médico.

Vagas atualizadas em: 02/10/2023

