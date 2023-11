Smalticeram, empresa italiana transfere a sede para a filial de Mogi Guaçu

A filial da multinacional italiana Smalticeram, inaugurada no primeiro semestre de 2021, é agora a matriz brasileira da empresa. Um indicativo incontestável, em curto período de tempo, de que a aposta feita pelo grupo em nossa cidade foi acertada e bem-sucedida.

Com investimento de R$ 65 milhões, produção mensal robusta e dezenas de empregos diretos e indiretos, a fábrica reforça o potencial produtivo e fortalece o desenvolvimento econômico local. Para além disso, mantém viva a vocação do Guaçu para a indústria vinculada ao setor ceramista, tão fundamental ao longo de nossa história.

O lançamento da unidade foi feito no começo da semana e contou com a presença do presidente da multinacional, Giuseppe Ovi, do prefeito Rodrigo Falsetti e de autoridades da região, do Estado e de Brasília!