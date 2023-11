GCM recupera caminhonete roubada na Vila São Carlos

Na madrugada desta quinta (09), um veículo que havia sido reportado como roubado horas antes foi recuperado pela GCM guaçuana. O incidente ocorreu próximo à Vila São Carlos, onde o proprietário do veículo foi abordado por dois homens armados que o coagiram a entregar as chaves.

Apesar da ameaça, o motorista conseguiu manter a calma e não ofereceu resistência, apenas observando enquanto os assaltantes fugiam com sua pick-up em direção à Rodovia Deputado Mário Beni (SP-340). Assim que foram informados do ocorrido, as autoridades iniciaram as buscas na região para localizar o veículo.

Durante um patrulhamento, um GCM identificou sinais do veículo em uma estrada de terra na zona rural e decidiu seguir os rastros. A trilha o levou até uma plantação de laranjas, onde a Hilux foi encontrada abandonada entre as ruas de um pomar.

Apesar do cerco realizado nas proximidades com a ajuda de outras equipes, os responsáveis pelo roubo conseguiram escapar e não foram capturados. Acredita-se que eles tenham percebido a aproximação policial e decidido abandonar o veículo, fugindo em outro automóvel que aparentemente dava apoio à ação criminosa.

Por não ter sido registrado o boletim de ocorrência pela vítima, a caminhonete não foi encaminhada para a Central de Polícia Judiciária (CPJ). A Guarda Civil Municipal (GCM) encontrou o veículo antes mesmo que o proprietário formalizasse o roubo. Dessa forma, a caminhonete foi entregue diretamente ao proprietário no local, que tomou as providências para remover o veículo com a assistência de um serviço de guincho.