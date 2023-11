PJ 90, melhor banda cover do Pear Jam no Brasil agita noite de sábado (11) no Jukadani RockBar

MAIS UMA ATRAÇÃO INÉDITA NO JUKADANI!

Um evento muito esperado por todos apreciadores e frequentadores do bar, no próximo sábado 11/11 a casa receberá a consagrada banda PJ 90 (@pjnoventa) apresentando fielmente um cover e tanto do Pearl Jam, um dos maiores destaques do Grunge de Seattle nos anos 90 até hoje.

Você que é fã do Eddie Vedder e curte todos os clássicos dessa banda atemporal não pode ficar de fora. Venha viver essa experiência no JUKADANI RockBar.

Ingressos R$ 30, Estacionamento Seguro R$ 10.

Como chegar: (https://maps.app.goo.gl/QK3GskPUQmjBQMQj7)

Vídeos da Banda PJ 90: