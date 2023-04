Serviço de limpeza pública ganha reforço de novos equipamentos

A Secretaria de Serviços Municipais (SSM) adquiriu dois novos equipamentos para o serviço de limpeza pública. Trata-se do aspirador e triturador que serão montados num chassi de suporte para acoplar em veículos. Com os novos equipamentos, os serviços de limpeza e coleta de materiais, como folhas, plásticos, capins, entre outros, serão realizados.

Os novos equipamentos foram adquiridos por meio de pregão e irão facilitar o trabalho da equipe de limpeza. “Nossas equipes de limpeza são muito atuantes e nós temos investido em equipamentos que vão reforçar ainda mais todo esse trabalho que é realizado em toda a cidade”, comentou Benito Aiello, secretário de Serviços Municipais.

Desde julho do ano passado, a equipe da SSM está usando caminhão triturador de galhos, o que tem resultado em agilidade no serviço. O equipamento foi comprado com verba obtida pelo vereador Natalino junto ao deputado federal Carlos Sampaio, que enviou emenda no valor de R$ 300 mil.

O triturador tem otimizado o trabalho, que é feito em parceria com a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente (SAAMA), responsável pelo serviço de poda. Com isto, a trituração é realizada logo em seguida da poda, ou, no máximo, no dia seguinte.