Reforma da quadra do Ginásio Poliesportivo Jornalista Ari Marchiori é concluída 

Quem utiliza a quadra do Ginásio Poliesportivo Jornalista Ari Marchiori, localizado na Zona Sul da cidade, já é beneficiado com ela totalmente reformada. Os serviços para a instalação de um piso pré-moldado moderno e de alta performance e de novos equipamentos esportivos foram concluídos nesta semana e os novos equipamentos esportivos instalados numa parceria entre a Prefeitura de Mogi Guaçu e o Governo do Estado de São Paulo.

Pela parceria, a empresa Recoma, contratada pelo Estado, fez a instalação do piso de alta performance, além da instalação do placar de jogo, da tabela de basquete e do novo banco de reserva. Além da reforma da quadra, a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL) vai promover outras melhorias no ginásio esportivo, como a revitalização da fachada de entrada, do palco e da arquibancada, que receberá nova pintura.

“A população já pode utilizar a quadra nova e continuamos realizando as demais melhorias na estrutura do ginásio da Vila Paraíso. Essa é a terceira quadra que finalizamos a reforma e estamos trabalhando para que os nossos centros esportivos sejam reformados, a fim de oferecer o melhor para a prática esportiva no nosso município”, comentou o secretário de Esporte e Lazer, Paulo César Moreira.

Vale lembrar que, no ano passado, a Prefeitura executou melhorias no Ginásio Municipal José Luiz de Souza Godoy, o Velo, no Complexo esportivo do Estádio Municipal Alexandre Augusto Camacho, e na quadra do ginásio esportivo Carlos Nelson Bueno, o Furno.

“Fico extremamente feliz quando vejo que conseguimos a reforma de mais uma quadra, pois o Esporte é uma das nossas prioridades, porque não canso de falar que ele muda a vida das pessoas. Estamos tentando mudar um cenário de muitos anos sem investimentos e vamos conseguir”, enfatizou o prefeito Rodrigo Falsetti.

Licitação

O próximo centro esportivo que vai receber melhorias é o do Jardim São Pedro. Já está em andamento processo licitatório para contratação de empresa que ficará responsável pela execução de serviços de revitalização no centro esportivo Prefeito Nelson de Paula Bueno.