Administração busca investimentos junto ao Governo de São Paulo para desenvolver o setor de turismo de Mogi Guaçu

O prefeito Rodrigo Falsetti tem como meta o desenvolvimento do setor turístico da cidade. Por isso, no dia 11 de abril, o secretário municipal de Turismo, Luiz Cláudio Soares de Paula, o Luca, participou de uma reunião na Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo. Ele se reuniu com o titular da pasta estadual, Roberto de Lucena, para apresentar projetos e buscar investimentos para o turismo do município.

A reunião foi agendada pelo deputado estadual Sebastião Santos e contou também com a presença da vereadora Lili Chiarelli e do presidente do Conselho Municipal de Turismo (Comtur), José Maria Ribeiro. Durante o encontro, foram apresentados os projetos sobre a construção de um píer nas margens do Rio Mogi Guaçu, de um mirante no Parque dos Ingás e de um aquário municipal.

“Além dos projetos apresentados, também discutimos a importância da inclusão de Mogi Guaçu no ranqueamento do MIT (Município de Interesse Turístico), que pode garantir mais recursos para investimentos em turismo na cidade”, comentou o secretário municipal.

“Ficamos muito felizes com a receptividade que tivemos na Secretaria de Turismo, porque sabemos que o turismo é uma atividade essencial para o desenvolvimento econômico e social de Mogi Guaçu. Estamos empenhados em fazer com que nossa cidade seja cada vez mais atrativa para os turistas”, destacou Luca.