Sede da Defesa Civil de Mogi Guaçu passa por reforma

A Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade (SOM) realiza a reforma da sede da Defesa Civil de Mogi Guaçu. Entre as obras estão a pintura geral em todo o prédio nos moldes do layout do órgão, nova calçada no entorno do espaço e reboco nas partes internas que necessitam de reparos.

O presidente da Coordenadoria Municipal da Defesa Civil (Comdec), Gildésio Cezário, contou que há anos o local precisava de reformas para melhor atender a população. “Falo que o nosso dever é equipar o melhor possível o local, para que esse bom atendimento na ponta aconteça. A reforma tornará o local mais acolhedor à população que nos procura e irá melhorar nosso ambiente de trabalho, tornando-o mais saudável”, disse.

A reforma é realizada por empresa terceirizada contratada pela Prefeitura de Mogi Guaçu e o valor de R$ 70 mil para a execução do serviço foi conquistado por meio de emendas impositivas dos vereadores Judite de Oliveira, Adriano Batatinha, Natalino Tony Silva, Pezão e do ex-vereador e secretário municipal de Habitação, Comércio e Indústria, Guilherme de Sousa Campos.