Arraial Guaçu começa nesta sexta-feira com programação de shows e dança na Avenida dos Trabalhadores

A segunda edição do Arraial Guaçu começa nesta sexta-feira, dia 9 de junho, na Avenida dos Trabalhadores, com entrada franca. Serão três dias de festa- 9,10 e 11 com uma programação diversificada que vai agradar toda a família. O evento contará com shows de Chimarruts, Bicho de Pé, Trio Arena e artistas locais, incluindo Pegada Universitária, Tabata Rocha, Monica Ferry e a Banda Santa Terezinha.

O Arraial Guaçu conta com praça de alimentação e estrutura completa de assistência ao público. A festa terá ainda comidas e bebidas da estação, dança e barracas de entretenimento. “Estamos preparando tudo com muito carinho e teremos mais uma edição do Arraial Guaçu com segurança, lazer e entretenimento para todos os públicos”, comentou o secretário municipal de Cultura, André Sastri.

A quadrilha universitária da UniMogi abre o espetáculo nesta sexta-feira (9), às 19 horas, seguidos por apresentações da cantora Monika Ferry e da banda Trio Arena, que fecha a noite. No sábado (10), Pegada Universitária esquenta o público a partir das 20 horas para a chegada do Chimarruts, com mais de 20 anos de carreira, cinco discos lançados e grandes sucessos, como “Versos Simples” e “Do lado de cá”.

A programação prevê ainda, no domingo (11), a partir das 15h30, shows da Banda Santa Terezinha, de grupos de dança, de Davi Matos, Roberty Morais, Tabata Rocha e, para fechar, Bicho de Pé, autores do hit “Nosso Xote”.

Serviço

Arraial Guaçu – O sucesso continua

Praça de alimentação no local

Entrada Gratuita

Sexta-feira, 9 de junho, a partir das 18h

Atrações: Monika Ferry e Trio Arena

Sábado, 10 de junho, a partir das 18h

Atrações: Pegada Universitária e Chimarruts

Domingo, 11 de junho, a partir das 15h

Atrações: Banda Santa Terezinha, Davi Matos, Roberty Morais, Tabata Rocha e Bicho de Pé