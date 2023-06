Professores e estudantes da Franco Montoro publicam cinco capítulos em livro em parceria com Universidade de Portugal

Docentes e alunos da área da Saúde da Faculdade Municipal Professor Franco Montoro (FMPFM) publicaram cinco capítulos no livro Estratégias Metodológicas na Área da Saúde: Contribuições Para o Conhecimento, da editora Inovar. A publicação teve a colaboração da Universidade do Porto, de Portugal. A obra é uma leitura fundamental para educadores dos diversos cursos da área da Saúde.

O livro reúne relatos de êxitos que englobam as metodologias ativas no processo de ensino e aprendizagem, permitindo aos universitários um aprendizado mais dinâmico e o colocando como protagonista de seus estudos e desenvolvimento de habilidades. Também aborda assuntos desde a dissecção, metodologia contemplada pela área básica de anatomia humana, até a aplicação do conhecimento clínico nas áreas de enfermagem e medicina, seja na atenção básica à saúde ou na hospitalar.

A publicação reúne evidências científicas de diversos cenários de faculdades brasileiras, incluindo de professores e estudantes da Franco Montoro. O conteúdo publicado foi um dos produtos do pós-doutorado da professora titular do curso de Enfermagem da Franco Montoro, Profa. Dra. Lia Maristela da Silva Jacob. O material foi organizado em parceria com os professores Fátima Aparecida Henrique Lotufo, José Manuel Peixoto Caldas e Henrique Barros do Instituto de Saúde Pública, da Universidade do Porto.

Além da Profa. Dra. Lia Maristela da Silva Jacob, os professores que participaram como autores dos capítulos foram: Fernanda Menegatti Frisanco, Marcos Maciel Junior e Marisete de Cássia Chereli Martins Pietro, e as egressas do curso de Enfermagem Julia de Lima Mantovani, Júlia Thaynara Lourenço Garcia, Larissa Cipriano Bovolenta.