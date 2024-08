O melhor tributo “Pearl Jam” do Brasil chega ao palco do Jukadani Rock Bar neste sábado (10)

SÁBADO É DIA DE PEARL JAM COVER NO JKDN!

Neste sábado, 10/08, a banda @pjnoventa vai dominar o palco com um tributo explosivo aos maiores hits do Pearl Jam!

Se você é fã de rock e adora a energia contagiante dos clássicos do Pearl Jam, não pode perder! A @pjnoventa vai entregar um show que vai te fazer sentir a essência do grunge com uma performance fiel e cheia de emoção.

Não fique de fora dessa, traga a galera e venha curtir uma noite inesquecível com a melhor vibe do rock!

Abertura da casa: 21h00

Entradas: R$30,00 por pessoa

Aviso: Não vendemos ingressos antecipados e nem fazemos reservas

Estacionamento: Terceirizado, em frente ao bar

Nos vemos lá!

#pjnoventa#pearljam#jkdn#jukadani#mogiguaçu#pub#rockbar#rocknroll#grunge

Como chegar: (https://maps.app.goo.gl/QK3GskPUQmjBQMQj7)