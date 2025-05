Revitalizada, Praça Anderson Martinelli é entregue para a população do Jardim Santo Antônio

Um dia de celebração para os moradores do Jardim Santo Antônio. Na manhã desta quarta-feira, 30 de abril, o prefeito Rodrigo Falsetti e o vice-prefeito Major Marcos Tuckumantel entregaram à comunidade guaçuana a revitalização da Praça Anderson Martinelli, conhecida como Praça Sorocaba. Localizada entre as Ruas Pinhal, Porto Ferreira e Sergio Augusto Zamariola, o novo espaço já está à disposição da população para o lazer e convivência.

Com a revitalização, a praça recebeu novo piso em requadro de concreto, 10 bancos de concreto pré-moldado com encosto, 26 lixeiras metálicas dupla, 10 rampas de acessibilidade com piso tátil, cinco faixas de pedestre, playground, uma torneira antivandalismo, além de bebedouro com torneira para adultos e para crianças e ainda uma cuia de água no chão para os pets. Também foi feita a pintura de sinalização de solo vertical e horizontal e o plantio de grama esmeralda nos jardins e canteiros.

A denominação de Praça Anderson Martinelli ocorreu em 2012, logo após o falecimento do homenageado. Anderson Martinelli é natural de Andradas e veio para Mogi Guaçu na década de 70 e, juntamente com o pai e o irmão, fundou a Madeireira Nova Guaçu em 1982. Casou-se com Maria Rosangela e tiveram dois filhos: Amanda e Anderson Junior, que continuam o legado do pai, que também estiveram presentes no evento.

Ato de entrega

O prefeito Rodrigo Falsetti disse que a praça recebeu melhorias que visam oferecer um espaço de lazer e bem-estar para todos os moradores, incluindo crianças, idosos e toda a família. “Eu cresci e fiz muitas amizades pelas praças de Mogi Guaçu e, por isso, é importante estarmos sempre cuidando das nossas praças públicas”, comentou.

Ele destacou que a revitalização é uma iniciativa para melhorar a qualidade de vida da comunidade, proporcionando um espaço público para a reunião, lazer e recreação. “Com esse novo espaço será possível proporcionar mais oportunidades de convívio em uma área harmoniosa, atrativa e segura para todos os moradores dessa região. Que todos tenham a consciência de que é um espaço para todos, então, é importante manter o lugar limpo e precisamos desse esforço para conservar a praça e garantir que mais pessoas possam aproveitar”, falou.

Para o vice-prefeito, Major Marcos Tuckumantel, com a revitalização, o lugar voltará a ser frequentado pelas pessoas de bem e, principalmente, pelas famílias. “O nosso objetivo é tornar cada espaço público de Mogi Guaçu mais acolhedor para os nossos cidadãos porque, assim, poderão usufruir de um local agradável para o convívio familiar e com os amigos. Estamos sempre trabalhando para ter uma cidade ainda mais prazerosa para se viver”, comentou.

As melhorias da Praça Anderson Martinelli foram executadas pela Prefeitura de Mogi Guaçu por meio do Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa) e contou com uma emenda impositiva da então vereadora Lili Chiarelli, que direcionou recursos para a implantação do estacionamento 90º no local.

No ato de entrega estiveram presentes o presidente da Câmara Municipal, Guilherme da Farmácia, os vereadores Adriano Batatinha, Ditão da Ambulância, Eliete de Souza Borges, Marçal Georges Damião, Pastor Elias e Paulinho Pereira, além de secretários municipais e moradores do Jardim Santo Antônio.