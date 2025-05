Prefeitura de Mogi Guaçu reduz consumo de papel em 80% com medidas para digitalização de processos

Desde 2023, com a implantação do Guaçu Digital, a Prefeitura de Mogi Guaçu adotou uma série de medidas para reduzir o uso de papel em suas atividades diárias, resultando em uma redução de 80% no consumo. Essa mudança faz parte de uma política voltada à digitalização dos processos administrativos e a implementação de sistemas 100% digitais para emissão e tramitação de documentos, assinatura eletrônica e armazenamento em nuvem. Com essas ações, Mogi Guaçu avança rumo a uma gestão pública mais sustentável, moderna e alinhada às melhores práticas de governo digital.

O secretário de Tecnologia e Inovação, Josimar Cerqueira, comentou que o resultado tem sido positivo porque já houve uma economia expressiva no uso de papel, principalmente, no consumo interno de papel A4. “Essas iniciativas são parte do compromisso do prefeito Rodrigo Falsetti de transformação digital para a modernização administrativa. A meta é continuar reduzindo as impressões, priorizando a digitalização de documentos e a utilização dos formatos eletrônicos, o que tem se tornado cada vez mais comum nos dias de hoje”, falou.

O sistema atende as 22 Secretarias Municipais, a Ouvidoria do Município e o Gabinete do Prefeito. Dentro deste cenário, a Secretaria Municipal da Educação reduziu em 35% o consumo de papel, sendo ela a única a atingir esse número. Já as demais Pastas, juntas, totalizaram 78% no processo de impressão de papel. “É preciso esclarecer que somente a Secretaria Municipal de Saúde levará um maior tempo nesse processo de transformação digital, porque a Pasta ainda tem legislações que exigem o uso de papel para emissão de guias, consultas, exames e encaminhamentos”, explicou.

Josimar Cerqueira destacou que o resultado reflete na consolidação do Guaçu Digital, que substitui processos físicos por fluxos eletrônicos, amplia o uso de assinatura digital e centraliza a gestão de compras. “A eficiência comprova que investir em transformação digital gera economia imediata aos cofres públicos e torna o serviço mais ágil para o cidadão. Seguiremos ampliando os módulos do Guaçu Digital, inclusive na Secretaria de Saúde, até zerarmos o uso de papel onde for possível”, finalizou.

Protocolos na Visa

O secretário de Tecnologia e Inovação, Josimar Cerqueira, lembrou que Mogi Guaçu é pioneira na digitalização dos serviços de protocolo da Vigilância Sanitária (VISA). O órgão já oferece os serviços de protocolo 100% de forma digital. A iniciativa integra o programa Guaçu Digital e representa um avanço significativo na transformação digital da Administração Municipal.

“Estamos simplificando a vida das pessoas. Agora, é possível protocolar documentos e solicitar serviços da VISA de qualquer lugar, sem a necessidade de deslocamento ou impressão de papéis. É economia de tempo, recursos e um importante passo rumo a uma cidade mais inteligente e conectada”, ressaltou o secretário de Tecnologia.