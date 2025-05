Franco Montoro realiza cadastro reserva para vaga temporária de professor-adjunto de Psicologia

A Faculdade Municipal Professor Franco Montoro (FMPFM) realiza até o dia 5 de maio inscrições para o processo seletivo simplificado de candidatos ao provimento, em caráter emergencial e temporário, de emprego público para professor-adjunto de Psicologia.

O processo destina-se à convocação e formação de cadastro reserva para o ano letivo de 2025. O edital completo sobre o processo encontra-se disponível no Diário Oficial do Município desta quarta-feira, 30 de abril, pelo link: https://dosp.com.br/exibe_do.php?i=NjQ1MzE3, entre as páginas 11 e 14.

As inscrições serão realizadas somente de forma online pelo site da instituição no link: www.francomontoro.com.br. A inscrição é isenta de taxas. Para se inscrever, o candidato tem que ser graduado em Psicologia e com pós-graduação Lato Sensu, mestrado ou doutorado em Psicologia.

No momento, a Franco Montoro irá disponibilizar uma vaga com o valor da hora/aula de R$ 40,34 + benefícios previstos por lei.