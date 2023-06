Revitalização: Rua Chico de Paula começa a receber novo asfalto

Os trabalhos de revitalização da Rua Chico de Paulo continuam avançando. Nesta segunda-feira, 5 de junho, está sendo realizada a fresagem de asfalto entre o trecho de interseção da via com a Travessa Maria Lobatto até o cruzamento com a Rua Nunes Pedrosa. O serviço é feito pela empresa Simoso e têm o acompanhamento da Secretaria Municipal de Obras e Viação.

Em decorrência da obra, trechos da Rua Chico de Paula poderão ficar interditados ao longo do dia. Recentemente, o serviço de revitalização da Rua Chico Paula concluiu a fresagem asfáltica do trecho entre a Rua José Pedrini até o cruzamento da via com a Avenida Marechal Castelo Branco e Travessa Maria Lobatto. Esse trecho já recebeu nova camada asfáltica.

“Desta forma, procuramos garantir o trânsito de veículo de forma mais confortável, sem as irregularidades da pavimentação. Esses são alguns dos objetivos do trabalho de fresagem, iniciado também nesta segunda-feira (5) pela Prefeitura em outro trecho da Rua Chico de Paula”, disse o secretário de Obras e Mobilidade, Daniel Rossi.

Além disso, outra equipe executa no local a instalação de caixa de recolhimento do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Samae) na Travessa Maria Lobatto, próximo ao cruzamento com a Rua Chico de Paula.

A revitalização da Rua Chico de Paula prevê novas guias e sarjetas, canteiros, faixas elevadas para a passagem de pedestres, além de PVs (Poços de Visita), que possibilitam acesso às redes do Samae, além de novas vagas de estacionamento e novo asfalto.