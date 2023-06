Bombeiros resgatam corpo de mulher encontrado no Rio Mogi Guaçu por pescadores

Na tarde deste domingo (04), pescadores avistaram um corpo boiando sobre as água do Rio Mogi Guaçu em um local chamado Água Parada, região do Distrito de Martinho Prado.

A Guarda Municipal foi acionada para o local, uma equipe do Corpo de Bombeiros de Mogi Guaçu se fez presente e retirou o corpo da água já em estado de putrefação.

O corpo é de uma mulher branca, ela vestia shorts preto e sutiã, aparentemente não apresentava sinais de violência, mas apenas a Necropsia irá apontar as causas da morte.

A Perícia da Polícia Científica esteve no local, não havia nenhum tido de documentação ou elementos que pudesse identificar o corpo.