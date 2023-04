Região das Chácaras Alvorada terá Dia D de Combate à Dengue neste sábado, dia 29 de abril

Uma ação reunindo diversas Secretarias Municipais e atiradores do Tiro de Guerra será realizada neste sábado, dia 29 de abril, para o combate à dengue na região das Chácaras Alvorada. As equipes vão visitar o bairro a partir das 8h para a retirada de entulho, lixo e vistorias nos quintais com o objetivo de orientar moradores e remover criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika.

Além das Chácaras Alvorada, as equipes vão passar pelo Jatobazeiro e Itaqui. Cerca de 120 pessoas vão participar do Dia D de Combate à Dengue, sendo 45 atiradores do TG, além de servidores das Secretarias Municipais de Saúde, Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, Serviços Municipais, da Educação, da Guarda Civil Municipal e do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (SAMAE).

“Infelizmente, temos registrado um aumento no número de casos positivos de dengue e nós vamos iniciar esse mutirão pela região das Chácaras Alvorada devido ao aumento dos casos e é uma forma de orientarmos a população sobre a importância de todos fazerem sua parte. É cada um cuidando de seu quintal”, ressaltou Luciano Firmino Vieira, secretário municipal da Saúde.

Balanço da Vigilância Epidemiológica divulgado nesta quinta-feira, dia 27 de abril, mostra que Mogi Guaçu conta com 303 casos confirmados de dengue, sendo 48 nas Chácaras Alvorada. Foram 75 novos casos positivados em uma semana. “O mutirão será realizado para recolher materiais sem uso que acumulem água e possam servir de criadouro do mosquito Aedes aegypti. É sempre importante ressaltar que esse é um trabalho de todos”, explicou o secretário.

Cristiana Monteiro Ferraz, bióloga da Vigilância Epidemiológica, voltou a pedir a contribuição de todos. Isso porque, os agentes comunitários de Saúde seguem encontrando material descartado nos quintais, como garrafas e vasilhas plásticas, itens que acumulam água e servem de criadouro ao mosquito transmissor da dengue.

“A gente sempre pede que a população nos ajude nesse trabalho. Deem uma olhadinha nos quintais, pois nossa meta é mantê-los livres de qualquer tipo de objeto que acumule água. Essa mesma observação tem que ser feita também nos locais de trabalho. A vigilância tem que ser constante”, enfatizou Cristiana.