JOMI 2023: Mogi Guaçu vai participar da competição com 110 atletas

O 25º Jogos da Melhor Idade (JOMI) 2023 começa neste sábado, 29 de abril. Mogi Guaçu irá participar da competição com 110 atletas, durante evento que será realizado até o dia 3 de maio na cidade de Itapira. Já no sábado, às 10h, logo após a cerimônia de abertura, Mogi Guaçu disputará a primeira competição com a modalidade de coreografia.

Mogi Guaçu pertence a 4ª Região Esportiva da competição organizada e realizada pela Secretaria de Esporte do Estado de São Paulo e Secretaria de Desenvolvimento Social. Nesta edição, mais 36 cidades confirmaram presença.

Os Jogos da Melhor Idade têm como objetivo valorizar e estimular a prática esportiva como fator de promoção de saúde e bem-estar, resgatando a autoestima para melhor convívio social dos idosos dos municípios do Estado de São Paulo. Participam dos JOMI, idosos residentes dos municípios inscritos e participantes em projetos sociais desenvolvidos ou apoiados pela pasta de Esporte de seu município.

A chefe da Delegação de Mogi Guaçu, Patrícia Nazareno Lopes Guidini, comentou que os atletas guaçuanos estão muito otimistas e animados com a disputa dos JOMI. “Nós temos condições de ficar novamente entre as principais equipes no quadro geral de medalhas nesse ano”, comentou.

Em 2022, Mogi Guaçu terminou na 3ª colocação no quadro geral de medalhas dos Jogos da Melhor Idade durante competição realizada em Casa Branca, quando somou 101 pontos, sendo 31 no feminino, 57 no masculino e 13 nas provas mistas. Na ocasião, a equipe guaçuana, representada por 82 atletas, conquistou 11 medalhas: cinco de ouro, três de prata e três de bronze.

Além de coreografia, Mogi Guaçu competirá ainda em outras 12 modalidades sendo: atletismo (masculino/feminino), bocha, buraco (masculino/feminino), damas (masculino/feminino), dominó (masculino/feminino), malha, natação (masculino) tênis de campo (masculino/feminino), tênis de mesa (masculino), truco, voleibol adaptado (masculino/feminino) e xadrez (masculino/feminino).