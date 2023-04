Fundo Social de Solidariedade recebe doação de uma tonelada de alimentos

O Fundo Social de Solidariedade de Mogi Guaçu recebeu nesta quinta-feira, dia 27 de abril, a doação de uma tonelada de alimentos não perecíveis. A contribuição foi realizada pelo Buriti Shopping. Os mantimentos vão atender as famílias assistidas pelo Centro de Referência e Assistência Social (CRAS), inscritas no Cadastro Único, ao longo do mês de maio. O secretário de Relações Institucionais, Alair Júnior, representou o prefeito Rodrigo Falsetti.

Os alimentos arrecadados, como arroz, feijão, óleo, macarrão, açúcar, farinha de trigo, sal e fubá serão destinados para cerca de 400 famílias de Mogi Guaçu. A presidente do Fundo Social de Solidariedade, Ana de Elisabete Filomeno, reforça sobre a importância da ação. “O Fundo Social tem a função de auxiliar nas vulnerabilidades que são encontradas no município, entre elas, a subsistência alimentar”, afirmou.

A arrecadação dos alimentos, que aconteceu entre os dias 28 de março e 18 de abril, foi fruto de uma parceria entre que o Buriti e a ExpoGuaçu. “Buscamos sempre estreitar o relacionamento com a população. Dessa vez, além de divertir nossos clientes, oferecendo ingressos da ExpoGuaçu e achamos que seria uma boa oportunidade de fazer o bem e contribuir com a cidade”, destacou a gerente de marketing da empresa, Amanda Amaral.

Cadastro Único

O Cadastro Único é um registro que deve ser incluído no sistema do Governo Federal com a finalidade de identificar as famílias de baixa renda do país. Por meio desse cadastro, o Ministério da Cidadania tem acesso a informações de cada pessoa cadastrada, como a renda, escolaridade, situação de trabalho e residência.

O cadastro possibilita o processo de concessão a programas sociais concedidos pelo Governo, pelos Estados e pelos Municípios. Assim, as famílias que se enquadram em alguns deles, podem ser beneficiadas.

Endereço Cadastro Único

Rua Santa Júlia, 111 – Vila Julia, Mogi Guaçu – SP, 13844-001.

Telefone: (19) 3851-7710