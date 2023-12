Reforma do Centro de Especialidades Odontológicas em ritmo acelerado 

O Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), na Vila São Carlos, é mais um prédio que recebe atenção da Prefeitura de Mogi Guaçu. A obra segue em ritmo acelerado e o prédio está recebendo melhorias tanto em sua estrutura como na parte elétrica. O serviço dever ser concluído até o início do próximo ano.

O projeto de reforma do CEO prevê a troca do telhado, do piso, da rede elétrica, de portas e janelas, além de pintura interna e externa de todo o prédio. O orçamento do trabalho é de R$ 415.509, 36 e será executado pela empresa Y.F.C. Construções LTDA. O valor para o serviço foi conseguido por meio de emenda impositiva da vereadora Lili Chiarelli.

“A sede do Centro de Especialidades Odontológicas precisava de reforma e, por isso, passa por grande reforma de manutenção. Em breve, será reinaugurado para que a população usufrua de toda sua nova estrutura, mais moderna, segura e confortável”, comentou o prefeito Rodrigo Falsetti.

Atendimentos

Em decorrência da reforma do Centro de Especialidades Odontológicas, na Vila São Carlos, os atendimentos do local foram transferidos para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Zona Norte, localizada na Rua Antonio Luiz Filho, nº 620, no Jardim Novo II. O horário de atendimento será mantido das 7h30 às 10h30 e das 13h às 21h.

A coordenação do CEO esclarece para a população que todos os agendamentos serão mantidos e que os atendimentos odontológicos também continuarão sendo feitos normalmente nas 21 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Mogi Guaçu, conforme o cronograma e horário estipulado por cada uma das unidades.

CEO (atendimento temporário)

Local: Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Zona Norte

Endereço: Rua Antonio Luiz Filho, 620, Jardim Novo II

Horário: 7h30 às 10h30 e das 13h às 21h