Obras de infraestrutura no entorno da Lagoa do Sesi seguem a todo vapor

Continuam avançando as obras de infraestrutura para instalação de novo pavimento asfáltico no entorno da Lagoa do Sesi, no Jardim Veneza. Nesta semana, trecho de prolongamento da Rua Antonio Carlos Franco de Campos recebeu a instalação de guias e sarjetas e ainda a construção do ramal de galeria com duas bocas de lobo para escoamento de águas pluviais.

O trecho também já começou a receber o forro da base asfáltica com a cobertura de bica corrida (pedra 1 + pó de pedra), para o serviço de instalação novo pavimento asfáltico que será feito em 207,80 metros lineares da via até o cruzamento com a Rua Amélia Bellini.

Na sequência, o trabalho de implantação asfáltica será executado em 303,27 metros lineares da Rua Tarquinio dos Santos. E, depois, será realizado no trecho da Rua Severino Brunelli que irá receber 48,91 metros lineares de nova infraestrutura.

“O nosso objetivo é atender antigas reivindicações dos moradores daquela área, além de proporcionar mais condições de mobilidade urbana, segurança e qualidade de vida para toda a população”, comentou o prefeito Rodrigo Falsetti.

É importante ressaltar que, devido às festas de fim de ano, a obra no local foi suspensa porque a Construtora Simoso, empresa responsável pelo trabalho, entrou em recesso. O serviço será retomado até a primeira quinzena de janeiro.

A nova infraestrutura de pavimentação asfáltica no entorno da Lagoa do Sesi será realizada por meio do convênio São Paulo sem Papel do Governo do Estado com contrapartida da Prefeitura de Mogi Guaçu. O valor do convênio foi conquistado através de emenda parlamentar do deputado estadual Carlos Sampaio, intermediado pelo vereador Natalino Tony Silva.