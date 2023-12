Lions Clube promove almoço de Natal no Lar da Terceira Idade Padre Longino

O Lions Clube de Mogi Guaçu realizou hoje, 20 de dezembro, o tradicional Almoço de Natal no Lar da Terceira Idade Padre Longino, realizado com maestria pela chefe de cozinha Elizangela e sua equipe, bem como, os demais colaboradores da instituição.

Estiveram presentes o presidente do clube local, CL Octavio Pessine Junior e o vice-presidente, CL Benedito Toso de Arruda acompanhado de sua domadora, Marfisa. Presente também no almoço o Administrador Geral do Lar, Flavio Augusto de Oliveira e a Assistente Social, Claudia Simionato que deu todo o suporte para realização do evento.

Esta iniciativa visa sensibilizar e acolher nossa comunidade, não apenas para promover a conscientização de ajuda ao próximo, como também, contribuir de maneira expressiva àqueles que no passado trabalharam tanto para nos entregar a cidade que vivemos hoje e ainda, se espelharmos em suas realizações, poderemos ter um futuro muito melhor pela frente.

Um agradecimento a todas as pessoas que fizeram parte da nossa história.

