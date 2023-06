Recapeamento atinge 8,5 km de ruas e avenidas da cidade

A Administração Municipal dá sequência ao maior programa de recapeamento asfáltico de ruas e avenidas de Mogi Guaçu, prioridade da gestão do prefeito Rodrigo Falsetti. Até o momento, já foram mais de oito quilômetros de recape executado em vias do município. Nesta segunda-feira, 12 de junho, o serviço é feito na Rua Alvarenga Peixoto, na Vila Paraíso, na Zona Sul, com 966 metros lineares de recape. Depois, a equipe seguirá para a Rua Santa Júlia e Rua São José, além de trecho da Rua Francisco de Arruda, na Vila Júlia.

O trabalho na Rua Alvarenga Peixoto incluirá também os trechos das seguintes vias do bairro: Rua Conselheiro José Franco de Godoy; Rua Conselheiro Arthur Grillet; Rua Duarte da Costa; Rua Itatiba; e Rua Cláudio Manoel da Costa.

Na Vila Paraíso, a empresa também já executou o recapeamento em 650 metros lineares da Rua Cristóvão Colombo, a partir do trecho de cruzamento da via com a Rua dos Operários até a Avenida Padre Jaime. O serviço incluiu ainda as embocaduras da Rua Sete de Setembro, Rua Bartolomeu da Silva e Rua Fernão Dias Paes. Após a finalização deste trabalho, equipe da Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade fará a pintura de sinalização de solo.

O trabalho é realizado pela empresa Kayrós com acompanhamento da Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade (SOM). O serviço de recapeamento é realizado por meio de investimento do convênio estadual do Programa São Paulo sem Papel no valor de R$ 8 milhões.

O prefeito Rodrigo Falsetti destacou que o serviço já está proporcionado mais segurança para pedestres, motoristas, motociclistas e ciclistas que transitam pelas ruas de Mogi Guaçu. “Daqui iremos para as ruas da Vila Júlia, que receberão um total de 657 metros de recape e ainda uma nova pintura de sinalização de trânsito, assim como todas as outras ruas e avenidas da cidade que já foram recapeadas”, disse.

Cronograma

Neste pacote, são, ao todo, 32 vias contempladas com novo recape. A próxima etapa do serviço será na Rua Santa Júlia e Rua São José, além de trecho da Rua Francisco de Arruda, na Vila Júlia. E na sequência, a equipe vai para a Rua Princesa Isabel, na Vila Ricci. Depois será a vez da Avenida Oscar Chiarelli, no Centro, receber os serviços, assim como as embocaduras da Rua Ângelo Caporalli e Rua Doutor Luiz Anhaia Mello.

Concluído o trabalho na região central, a empresa irá executar o recapeamento asfáltico em trechos da Rua João Casemiro Leme, Rua Miguel Fernandes e Rua Barretos, no Jardim Presidente. Depois, o serviço seguirá para a Rua Walter Bueno, Rua Pedro Antônio de Arruda e Rua Presidente Vargas, no Jardim Cruzeiro. E por último, será a vez da Avenida Luiz Augusto Lanzi, na Vila Leila, receber o recapeamento asfáltico.

Outros bairros

Recentemente, a Prefeitura finalizou o recapeamento da Avenida José Gregório Bento e das Ruas João Pessiquele e Benedito Euclides Martini, no Parque dos Eucaliptos. Cerca de 1,5 km de extensão das vias foram contempladas nos dois sentidos da Avenida José Gregório Bento do cruzamento da avenida com a Rua Emília Galo Rinaldi até o pontilhão Governador Mário Covas, no Jardim Santa Madalena.

Pelo pacote, a primeira via contemplada foi a Avenida Washigton Luiz e, depois, a Rua Atibia. Na sequência, o recapeamento foi realizado no entorno da Praça Sorocaba, no Jardim Santo Antonio, que incluiu trechos da Rua Porto Ferreira, Rua Sérgio Augusto Zamariolla e Rua Pinhal. Trecho da Rua Bauru entre as Avenidas Washington Luiz e Bandeirantes também foi contemplado.

O serviço promoveu ainda a troca da malha viária da Avenida Bandeirantes, que recebeu mais de 1,5 km de novo asfalto no sentido bairro-centro da rotatória da Avenida Júlio Xavier da Silva até a Praça Antonio Giovani Lanzi, a Praça da Capela. Além disso, um novo recapeamento também foi executado no entorno da Praça Thiago Henrique Lopes, no Parque Cidade Nova. Todas as vias já receberam nova sinalização de solo.

“Sabemos que há muitas ruas em péssimo estado e temos feito uma gestão para atender as maiores demandas com o programa de recapeamento asfáltico. Temos esse pacote em andamento e novas licitações ou já foram finalizadas ou estão em andamento, a fim de atendermos o maior número de vias possível. Serão 100 até o final do ano. O trabalho é incansável para vencermos os anos de abandono e falta de investimento”, ressaltou o prefeito Rodrigo Falsetti.