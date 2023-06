ParkShopping Mogi Mirim será inaugurado nessa quinta-feira (dia 15)

A tão esperada inauguração do ParkShopping Mogi Mirim será nessa quinta-feira (dia 15), às 10h. O primeiro e único Shopping da cidade abrirá suas portas em um grande evento que contará com a presença de empreendedores, autoridades e convidados, além de uma programação cultural que se estenderá por todo o final de semana.

A festa de inauguração terá uma apresentação especial da Orquestra Lyra Mojimiriana, pioneira instituição que contribui para a preservação e memória das bandas de coreto. A apresentação terá um repertório eclético e variado sob o comando do maestro Carlos Lima.

Os clientes ainda serão recebidos na abertura do empreendimento ao som de violino e sax às 12h. Às 18h terão início as apresentações de dança, com o Estúdio de Dança Força G e o Centro de Jazz Mangata.

Na sexta-feira (dia 16), a programação segue com apresentações de dança a partir das 18h, com Nathalia Melo Centro de Dança, Academia CT Ativa, Ballet Clássico do Centro Cultural e Teenslider.

Além disso, as apresentações de música e dança terão continuidade. No sábado, a partir das 16h haverá um recital com o Coral Terceira Idade, formado por pessoas com mais de 60 anos e que conta com repertório de músicas populares, folclóricas e comemorativas. Tudo sob a regência de Cláudia Benedeti. Às 18h todos vão querer dançar com os integrantes da MogiM Country Dance, Grupo H2C2 Centro Cultural e Grupo The Kings Dance.

No domingo (dia 18 de junho), haverá uma apresentação do Coral Municipal, um grupo amador que tem por objetivo promover a arte e a prática do canto coral como forma de desenvolvimento cultural, com um repertório variado e sob regência do maestro Daniel Mantovani, o recital terá início às 16h.

Já a partir das 18h as apresentações de dança serão retomadas com a Dança Cigana do Centro Cultural, o Studio CriArte Dance e Dança do Ventre do Centro Cultural.

“A inauguração do ParkShopping Mogi Mirim marcará um novo ciclo econômico e cultural para a cidade. O empreendimento será um local de convivência e lazer para toda a família”, diz Leila Dada, Coordenadora de Administração Geral da AD Shopping.

O ParkShopping Mogi Mirim está localizado na Rua João Mantovani, 373, Jardim Santa Rosa, entre os principais acessos à cidade e ao Centro de Mogi Mirim, margeando a Rodovia Gov. Dr. Adhemar Pereira de Barros – SP 332.

Sobre o ParkShopping Mogi Mirim

O ParkShopping Mogi Mirim segue o modelo de “Open Mall”, crescente no Brasil e com grande aceitação no mundo, que vai abrigar cinco âncoras, três semi-âncoras, marcas consagradas no mercado nacional, Praça de Alimentação, lojas de serviços, quatro salas de cinema, 18 quiosques, academia de ginástica e amplo estacionamento.

Além disso, o ParkShopping Mogi Mirim terá toda a comodidade e segurança para clientes e lojistas e a conveniência para todos os públicos, com fácil acesso pelo centro da cidade e através da rodovia SP-340 (Campinas – Mogi Mirim), permitindo as compras e entretenimento para todos.

O ParkShopping Mogi Mirim é um empreendimento da Triple A Construtora (que também é responsável pela construção) e do Grupo AD Shopping – responsável pela comercialização através da AD Mall e AlugueON – e será a administradora do ParkShopping Mogi Mirim.

Endereço: Rua João Mantovani, 373, Mogi Mirim – SP.

Telefones: (19) 3805-4173 e (19) 99968-0755.

www.parkshoppingmogi.com.br

Sobre o Grupo AD

A AD Shopping está presente em todas as regiões brasileiras. Seu portfólio é composto por 42 empreendimentos de diversos formatos, localizados tanto em capitais quanto no interior. São mais de 32 anos de experiência em desenvolvimento, planejamento, comercialização e gestão de shopping centers. O Grupo AD lançou recentemente a AlugueON, plataforma digital de locação de lojas e merchandising, que vai facilitar a prospecção dos locatários na obtenção do ponto comercial em sua estratégia de expansão comercial; seja em lojas, quiosques ou mídia no mall.

Visite: www.adshopping.com.br, www.admall.com.br e www.alugueon.com.br.

