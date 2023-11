Indivíduo é preso após agredir ex-companheira e descumprir medida protetiva

Na manhã desta quarta-feira (22), uma equipe policial foi acionada para atender a uma ocorrência de violência doméstica no bairro Jardim Itacolomy. As autoridades foram informadas de que um homem havia agredido sua ex-companheira e fugido do local levando um videogame pertencente ao filho do casal.

Segundo relatos da vítima, o suspeito chegou à residência sem motivo aparente e iniciou as agressões. Em seguida, ele apoderou-se de um videogame Playstation 4, que pertence à criança, e evadiu-se do local, possivelmente com o intuito de trocar o objeto por drogas. A vítima ressaltou ainda que possui uma medida protetiva contra o acusado.

PMs iniciaram diligências nas imediações com base nas características repassadas pela vítima. Após buscas, o indivíduo foi localizado e detido na Rua Ver. José Martini.

Durante a revista pessoal, os agentes encontraram ao lado do suspeito uma mochila contendo um videogame Playstation 4 e um notebook da marca Lenovo. Diante das evidências, foi dada voz de prisão ao indiciado pelos crimes de vias de fato, ameaça, violência doméstica e descumprimento de medida protetiva.

Posteriormente, a vítima e o indiciado foram conduzidos à Delegacia da Mulher, onde a delegada titular, foi informada sobre o ocorrido. A delegada ratificou a voz de prisão e lavrou o Boletim de Ocorrência Policial, encaminhando o acusado para a cadeia, onde permanecerá sob custódia aguardando decisão judicial.

A mochila e os objetos encontrados em posse do indiciado foram devolvidos à vítima, visando restabelecer a integridade dos bens.