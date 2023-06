Projeto Musicalização: alunos do CAIC realizam apresentações musicais em parceria com a Corporação Marcos Vedovello

Na manhã desta terça-feira, dia 13 de junho, cerca de 400 alunos do 3°, 4° e 5° anos da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Isaura Ana de Freitas Campos do Centro de Atendimento Integral à Criança (Caic) realizaram apresentações musicais por meio do Projeto Musicalização da Corporação Marcos Vedovello. O projeto é uma parceria entre a Corporação e Secretaria Municipal da Educação.

O evento contou com a presença do vice-prefeito, Major Marcos Tuckumantel, do secretário-adjunto da Educação, Clayton Dal’Ava, além do corpo docente da escola, inspetores, membros da Corporação Marcos Vedovello, de pais e de familiares dos alunos. A apresentação acontece no período de encerramento do semestre de aulas.

A primeira parte da apresentação contou com um coral de estudantes, no qual o professor da escola de música Wall Lima, responsável pelas aulas e ensaios das crianças, tocou violão e os alunos cantaram as músicas ensaiadas. Após, cada turma promoveu uma apresentação com alguns instrumentos de percussão, como bumbo, surdinho e chocalho.

“Os alunos estavam muito ansiosos e animados para esse dia. Eles têm aula e ensaiam semanalmente. Trazer a música e a arte para dentro da escola faz com que eles interajam mais entre si, deixam eles mais focados e atentos as outras disciplinas”, afirmou a coordenadora do Caic, Linda Gonçalves de Souza.

E ainda hoje, no período da tarde, será a vez de mais 400 alunos do 1° e 2° anos do Caic se apresentarem para todo o corpo docente e seus familiares. Além do Caic, o Projeto Musicalização da Corporação Marcos Vedovello abrange mais 13 EMEFs e seis Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEIs) de Mogi Guaçu.

“A nossa missão é transformar o mundo em um lugar melhor, através da música. Isso que queremos trazer para essas escolas. Essa é uma maneira de desenvolver as crianças, pode ser que seja a primeira apresentação delas. A música é gratificante”, declarou a gerente administrativa da Corporação Marcos Vedovello, Débora Cristina Cadini de Carvalho.

Os pais da aluna Adrielly Pinheiro, 10 anos, Michel de Araújo e Adriana Pinheiro, do 5° ano do Caic, contaram que a filha estava ansiosa e já pedindo há algum tempo para que eles estivessem presentes nesse dia. “A nossa filha sempre amou a música, ela canta na Igreja. A apresentação, além de ser linda, é cultura, estamos muito orgulhosos”, admitiu Adriana.