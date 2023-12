Programação especial marca aniversário de 42 anos do Distrito de Martinho Prado Júnior  

O Distrito de Martinho Prado Júnior comemora nesse sábado, dia 23 de dezembro, 42 anos de sua fundação e uma programação especial está sendo preparada para os moradores com muita música e diversão.

O evento será realizado na Praça Gonçalo Fernandes de Lima, a partir das 8h, onde diversas atividades gratuitas serão promovidas ao longo de todo o dia. Estão previstos campeonatos de vôlei de areia, de futebol para crianças, entre outras atividades esportivas.

A partir das 16h, as bandas Eu Mais Um e o cantor sertanejo Edu Ramos serão os responsáveis pela animação do público com grandes clássicos da música nacional e internacional. Além das atividades esportivas e das atrações musicais, as crianças poderão brincar nos brinquedos infláveis.

Todos os eventos têm entrada franca e o local ainda contará com praça de alimentação e ainda uma Exposição de Carros Antigos. As atividades esportivas estão sendo organizadas pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL).

Programação de aniversário Martinho Prado

8h – Corrida de Rua

8h – Campeonato de Vôlei de Areia

8h – Campeonato de Futebol Kids

8h – Festival de Carrinho de Rolemã

10h – Estreia do Espaço de Skate

10h – Brinquedos Infláveis

15h – Campeonato de Basquete 3×3

16h – Início dos shows – Eu Mais Um e o cantor sertanejo Edu Ramos

Praça de alimentação e Exposição de Carros Antigos