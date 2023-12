Ruas da Vila Paraíso passam a contar com iluminação em LED 

Com a proposta de melhorar a iluminação pública do município, a Administração Municipal prossegue com o trabalho de troca de lâmpadas convencionais por luminárias em LED. Nessa semana, por exemplo, o serviço é feito na Zona Sul atingindo as Ruas João Ramalho, Mem de Sá e Cristóvão Colombo, todas na Vila Paraíso. Pelo cronograma, o trabalho também será executado nas Ruas Padre Manoel da Nóbrega, Padre Anchieta, Joaquim José da Silva Xavier, Duarte da Costa e Tomé de Souza.

A substituição de lâmpadas convencionais por luminárias em LED está sendo feita em ruas, avenidas, praças, áreas verdes e rotatórias de todo o munícipio. O trabalho é feito pelo Consórcio para o Desenvolvimento Sustentável (Condesu), que segue o cronograma determinado pela Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade (SOM).

O objetivo é realizar as substituições de maneira gradual nas quatro regiões de Mogi Guaçu. “Trocar as lâmpadas para LED também significa melhorar as condições para as pessoas circularem à noite pela cidade. Os benefícios são grandes, desde melhoria na claridade das vias, na segurança pública, no conforto do cidadão e também na economia”, destacou o prefeito Rodrigo Falsetti.

Dentro desta ação, o trabalho já foi realizado nas ruas do Distrito Industrial Mogi Guaçu I e em trecho da Avenida Emília Marchi, na Zona Norte, no entorno do Córrego dos Macacos e ruas da Vila Paraíso, na Zona Sul, Distrito Industrial João Batista Caruso e nos bairros do Jardim Imperial, Jardim Suécia I, Jardim Suécia II, Jardim Califórnia e Jardim Pantanal, na Zona Leste.

Os serviços também foram feitos na Avenida dos Trabalhadores no trecho entre a ponte de ferro e a rotatória do Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos. E nos bairros da Vila Bertioga, Chácaras Alvorada, Jardim Nova Alvorada e Distrito de Martinho Prado Júnior são 100% LED.

Vale destacar também que, nesta semana, a Administração Municipal começou a instalação de postes curvo duplo com altura para duas luminárias em LED no canteiro central da Avenida Brasil. O trabalho será realizado em duas etapas, sendo a primeira no sentido bairro-centro da altura do condomínio Oreon até a rotatória da Avenida Rodrigo Mazon com a implantação de aproximadamente 40 postes e 80 novos equipamentos

Solicitação

Além do cronograma da SOM, a população pode contribuir relatando os pontos sem iluminação para reparos e substituição de lâmpadas. Para solicitar o serviço, o cidadão deve informar o endereço do equipamento com problemas durante o processo de abertura do pedido – todos eles, com acompanhamento disponível ao morador por meio de número de protocolo.

O reparo pode ser solicitado pelo telefone 0800 770 5676, das 8h às 18h, ou a qualquer hora do dia pela internet, por meio do site www.mogiguacu.sp.gov.br, na aba de Serviços. O trabalho também pode ser solicitado pelos telefones (19) 3851.7017 e 3851.7018.