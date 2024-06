Empresa recebe ordem de serviço para o início da reforma e ampliação do prédio do necrotério do IML

O prefeito Rodrigo Falsetti assinou, nesta segunda-feira, 17 de junho, ordem de serviço para o início das obras de reforma e ampliação do necrotério do IML (Instituto Médico Legal), no Jardim Novo I, de frente do Cemitério do Jardim Santo Antônio. O vice-prefeito, Major Marcos Tuckumantel, também participou do ato de assinatura. A previsão é de que os serviços sejam iniciados na próxima segunda-feira, dia 24 de junho, e o prazo de conclusão é de cinco meses.

O chefe do Executivo se reuniu com os representantes da empresa CMR Construtora Ltda, de Mogi Guaçu, vencedora do processo licitatório, e ressaltou a importância da obra e, principalmente, que o prazo previsto em contrato seja cumprido. “A obra é um compromisso nosso com o Governo do Estado, para que a equipe de médicos legistas seja reforçada em Mogi Guaçu logo após a conclusão dos trabalhos. Assim, os exames necroscópicos anteriormente realizados pelo necrotério serão retomados”, comentou.

O necrotério de Mogi Guaçu foi fechado em maio de 2023 por falta de médicos legistas. Desde então, os exames necroscópicos são realizados no IML de Campinas. Por conta disso, tanto o prefeito quando o vice-prefeito fizeram gestão junto ao Governo do Estado para a retomada dos serviços. “É um serviço essencial que precisa ser feito na cidade e, com esse acordo, temos certeza de que logo os serviços serão retomados”, reforçou o prefeito.

Com a ampliação, o prédio de Mogi Guaçu vai dobrar de tamanho, passando de 68,33 m² para 146,81 m². A ampliação vai contemplar a construção de quatros novas salas, sendo de necrópsia, de clínica médica, de exames de custódia e de presos, além de outros três banheiros – adaptado (PNE), cela para presos e convencional e uma copa. No prédio atual será realizada a reforma das instalações elétricas e hidráulicas e serão refeitas as duas rampas de acessibilidade (PNE) e de transporte (carrinho de corpos).

O vice-prefeito major Marcos Tuckumantel explicou que a reforma e ampliação do necrotério com a construção de salas para o IML é a contrapartida do Município diante do compromisso do Governo do Estado de mandar para Mogi Guaçu cinco médicos legistas que passaram em concurso público recente. “Vamos executar a obra de acordo com o modelo do IML para o atendimento da demanda da nossa região e o Estado vai enviar os profissionais necessários”, salientou o vice-prefeito.