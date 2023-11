Prefeitura realiza força-tarefa para limpar cidade após temporal  

A prioridade das Secretarias Municipais é a limpeza da cidade após o temporal registrado na última sexta-feira, dia 3 de novembro. Desde então, as equipes somam esforços para a retirada de árvores e galhos em diversas regiões da cidade. A prioridade foi dada para a liberação das vias que precisaram ser interditadas.

Equipes da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente (SAAMA), da Secretaria de Serviços Municipais (SSM), da Secretaria de Obras e Mobilidade (SOM), do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (SAMAE), além da Segurança e Defesa Civil estão empenhadas no trabalho de organização.

A Prefeitura também acompanha o trabalho da Elektro para o restabelecimento do fornecimento de energia em alguns pontos do município. Equipes trabalham na retira dos galhos e também realizam o corte de troncos na extensão do canteiro central da Avenida dos Trabalhadores.

“O volume de trabalho é grande e estamos, agora, com mais calma, fazendo a limpeza dos espaços públicos. Demos prioridade na retirada do material que impedia o trânsito e vamos continuar com esse trabalho nos próximos dias”, comentou o secretário da SAAMA, Marcelo Vanzela Sartori.

Segundo levantamento da Defesa Civil, pelo menos 50 árvores de grande porte foram arrancadas com a força do vento, sendo muitas delas em avenidas, como a dos Trabalhadores e Emília Marchi Martini. Houve rajadas de ventos de mais de 100 km/h.

Equipes do Corpo de Bombeiros também contribuíram com o trabalho no município. As equipes seguem com a força-tarefa para a limpeza das áreas públicas.