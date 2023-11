PAT divulga 148 vagas de EMPREGO nesta terça-feira (07)

148 vagas distribuídas em 55 ocupações

AGENTE DE ASSEIO (7223571): Responsável pela limpeza nos setores da empresa, limpeza e tratamento de pisos, limpeza de vidros, higienização de banheiros, remoção de pó, e demais atividades oriundas a função. Sexo indiferente para a vaga. Ensino fundamental completo. AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO (7242737): Auxiliar nos cortes de carnes. Necessário conhecimentos na função. Sexo e escolaridade indiferentes para a vaga. CNH: AB AJUDANTE DE SERRALHEIRO (7229799): Auxiliar na rotina de cortes, acabamento, forjas e solda de estruturas, amarrações, portões, entre outros materiais metálicos. Necessária experiência comprovada na função. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. AJUDANTE GERAL (7239829): Trabalhar com equipamentos eletrônicos e demais atividades pertinentes a função. Necessário possuir conhecimentos na área. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: AB ASSISTENTE DE SUPORTE E INSTALAÇÃO (7232450): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Realizar configurações dos equipamentos a serem instalados nos clientes (roteadores, atas). Atender chamadas do controle de medição (saldos, materiais e mão de obra) utilizadas nas instalações dos clientes por terceiros e equipe interna. Agendar instalações, cadastrar e alterar novas configurações de clientes. Monitorar a estrutura de funcionamento de provedor (telefonia, internet, roteadores e servidores). Instalar e corrigir a rede de fibra óptica e cabeamento estruturado indoor. Realizar configuração dos equipamentos (roteadores, atas, switchis). Vaga masculina. Ensino médio completo. ATENDENTE DE BALCÃO (7252274): Efetuar atendimento ao cliente e manipular alimentos. Não necessita experiência. Empresa oferece treinamento. Sexo indiferente para a vaga. Ensino médio completo. ATENDENTE DE RESTAURANTE (7238732): Atender clientes no balcão e drive-thru, servir pedidos montados, conferindo cada item para garantir exatidão na entrega. Buscar e realizar vendas no salão ou na frente do restaurante. Garantir a produção de alimentos com segurança e qualidade, seguindo as receitas e os padrões da marca e demais atividades pertinentes a função. Sexo indiferente para a vaga. Ensino fundamental completo. AUXILIAR ADMINISTRATIVO (7242907): Auxiliar no controle financeiro, controle de estoques, preencher planilhas e formulários, redigir comunicados, organizar arquivos, documentos e atendimentos a clientes. Desejável conhecimento em excel. Diferencial quem possua vivência em televendas. Sexo indiferente para a vaga. Ensino médio completo. AUXILIAR ADMINISTRATIVO- MENOR APRENDIZ (7230037): Auxiliar ao administrativo, controle de planilhas, arquivamento físico e digital, atendimento a funcionários e telefônico. Horário de trabalho: Das 8h às 12h, ou das 13h às 17h. Sexo indiferente para a vaga. Ensino médio completo ou cursando. AUXILIAR DE MANUTENÇÃO (7252195): Auxiliar na manutenção em geral. Estar cursando ou possuir algum curso na área técnica: Elétrica, eletrônica, instalação predial, eletromecânica, automação. Vaga masculina. Ensino médio completo. AUXILIAR DE PINTOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS (7230476): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Auxiliar o pintor de estruturas metálicas nas atividades pertinentes a função. Possuir meios para se locomover até o local de trabalho. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH: AB AUXILIAR DE PRODUÇÃO (7244809): Responsável por atuar em diversas etapas do processo. Preparam materiais para alimentação de linhas de produção, organizam a área de serviço, abastecem linhas de produção, máquinas e separam materiais para reaproveitamento. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. Não exige experiência em carteira. CNH não exigida. AUXILIAR DE LOGÍSTICA (7226673): Planejar e atualizar rotas, pontos de embarque, apontamento diário de percurso, prestação de contas de viagens, entre outras. Necessário ter conhecimento em pacote office. Sexo indiferente para a vaga. Curso técnico em logística ou área correlata, completo ou cursando. AUXILIAR DE MARCENEIRO (7213838): Auxiliar o marceneiro, efetuar furação e ajudar na montagem. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. AUXILIAR DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA (7228402): Possuir familiaridade com ferramentas, elétrica e hidráulica. Função exige uso de força. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: B AUXILIAR DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO EM GERAL (7241157): Possuir habilidades com serviços de limpeza, organização, serviços gerais de manutenção predial como: trocas de torneiras, pinturas, consertos de alvenarias, jardinagens. Preferência que já esteja aposentado por tempo de contribuição. Pessoa que tenha facilidade em trabalhar em equipe, bom relacionamento interpessoal, que ainda esteja disposto a aprender. Vaga masculina. Alfabetizado. CNH: B AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM PRODUÇÃO (7242806): Necessária experiência em manuseio de produtos pesados. Trabalho exige uso de força física e coordenação motora. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH: AB considerado um diferencial. CAMAREIRA EM MOTEL (7256630): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Realizar limpeza dos quartos, repor toalhas, conferir saída de frigobar, arrumar camas entre outras atividades inerentes a função. Horário de trabalho noturno das 22h às 06h. Residir em Mogi Guaçu. Empresa oferece transporte somente para quem mora em Mogi Guaçu. Vaga feminina. Ensino médio incompleto. CONSULTOR DE VENDAS INTERNA (7230355): Atuará na prospecção de clientes pessoa jurídica, visando comercialização de serviços através de telefone, whatsapp e email. Necessário possuir boa comunicação e interação com pessoas, pontualidade, comprometimento, foco em resultados e em atingir metas. Saber trabalhar em equipe. Possuir habilidade com sistemas de informação (consultas, INPUTS, planilhas). Experiência será considerado um diferencial. Sexo indiferente para a vaga. Ensino médio completo. COSTUREIRA EM GERAL (7244889): Conhecimento básicos em costura (qualquer tipo de máquina). Não exige experiência em carteira. Vaga Feminina. Ensino fundamental Completo. CNH: não exigida. COZINHEIRA INDUSTRIAL (7245057): Cozinheira com experiência em cozinha industrial. Vaga feminina. Ensino médio completo. CNH: não exigida. EMBALADOR, A MÃO (7252409): Auxiliar de embalador, empresa não exige experiência. Candidato com comprometimento e vontade de aprender. Idade a partir de 25 anos. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: não exigida. EMPREGADA DOMÉSTICA (7243161): Cuidar dos afazeres domésticos, lavar, passar , cozinhare demais funções pertinentes a função. Horário de trabalho de segunda a sexta-feira das 08h às 17h. Vaga feminina. Escolaridade indiferente. ESTOQUISTA (7228461): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Conferência de mercadorias (recebimento e saída), intervalos, entradas de mercadorias via sistema, limpeza e organização do local de trabalho. Experiência será considerado um diferencial. Vaga masculina. Ensino médio completo. FISCAL DE MONITORAMENTO EXTERNO (7158736): Profissional irá efetuar fiscalização externa no local para eventos notificados no período, reportando a empresa de forma padronizada conforme procedimentos. Possuir disponibilidade de horários, experiência em pilotagem de motos. Diferencial quem possua experiência com segurança privada. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: AB GERENTE DE RESTAURANTE (7238737): Garantir o desenvolvimento e retenção de talentos através da realização de seleção criteriosa de novos funcionários, acompanhamento de desempenho, gestão de conflitos e feedbacks constantes. Garantir o resultado financeiro do restaurante através de análises de vendas, fechamento e conferência de caixas, gestão de estoque e compras, supervisão de recebimentos de mercadorias, lançamento de notas no sistema integrado, controle de ponto de funcionários e bancos de horas, e demais atividades pertinentes a função. Sexo indiferente para a vaga. Ensino médio completo. INSTRUMENTISTA (7243505): Experiência com válvulas de segurança será considerado um diferencial. Possuir NR-10. Retirada e manutenção, calibração e instalação de instrumentos em campo, inspeção, manutenção e calibração de válvulas de segurança, manômetros, sensores de pressão, pressostatos, transmissores etc. Elaboração e aplicação de procedimentos de manutenção e calibração de instrumentos de medição para controle de diversas variáveis. Elaboração de relatórios de inspeção dos equipamentos. Sexo indiferente para vaga. Formação técnica em instrumentação. CNH: B INSTRUTOR DE TREINAMENTOS (7248098): Vaga para trabalhar em Jaguariúna. Responsável por instruir, orientar, capacitar e acompanhar colaboradores internos e externos. No que se refere qualidade dos serviços prestados e suas responsabilidades. Garantir com excelência a capacitação e o desenvolvimento dos colaboradores nas áreas técnicas, comportamentais e operacionais de campo da empresa (liderança, limpeza, diluição de produtos, utilização de equipamentos, etc). Organizar o local dos treinamentos, preparar material didático, como apostilas, apresentações, certificados, listas de presença, entre outros. Sexo indiferente para a vaga. CNH: B JARDINEIRO (7208256): Necessária experiência comprovada como jardineiro, em atividades de plantio, poda, limpeza de jardim, preparo de adubo, entre outros. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: AB JARDINEIRO (7234598): Manter jardins internos ,externos e plantações existentes nas instalações do cliente, garantindo sua limpeza e apresentação visual. Executar corte de gramíneas conforme a necessidade e plano de corte pré-estabelecido, manutenção de jardins realizando limpeza, retirada de folhas mortas, poda, arrancar ervas daninhas e plantas doentes. Executar atividades de aplicação de defensivos agrícolas para combate a pragas específicas da vegetação local, bem como aplicação de adubos foliares e demais atividades inerentes a função. Sexo indiferente para a vaga. Ensino médio completo. CNH: AB LAVADOR DE CARROS (7207592): Não necessita experiência. De 18 a 50 anos. Empresa oferece treinamento. Horário de trabalho de segunda à sábado. Vaga feminina. Escolaridade indiferente. MARCENEIRO (7214219): Necessária experiência de 01 ano na função. Trabalhar com corte de MDF, manusear serra circular e tico tico. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. MECÂNICO DE AUTO EM GERAL (7094972): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Necessário experiência como mecânico de autos. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH: B MECÂNICO DE BIBICLETAS (7160312): Necessário conhecimento total em manutenção de bicicletas e experiência na função. Vaga masculina. Ensino médio completo. MECÂNICO DE AUTOS (7200035): Necessária experiência em mecânica em geral, alinhamento e balanceamento, troca de óleo, montagem de pneus. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH: AB MECÂNICO INDUSTRIAL (7243637): Desenvolver atividades de manutenção em válvulas industriais e prestar suporte a inspetores de equipamentos em serviço de campo. Possuir disponibilidade de horário. Vaga masculina. Ensino médio completo ou Curso técnico em Mecânica. CNH: B MEIO OFICIAL DE COZINHA (7244999): Auxiliar outros profissionais no pré-preparo, preparo e processamento de alimentos, na montagem de pratos e limpeza do local. Desejável que tenha experiência na área. Vaga sexo indiferente. Ensino médio completo. CNH: não exigida. MOTORISTA CARRETEIRO (7228312): Vaga para trabalhar em Jaguariuna. Responsável por conduzir veículo de maneira segura entre as operações do cliente Ambev, garantindo a qualidade da mercadoria transportada. Experiência comprovada de pelo menos 12 meses como motorista carreteiro. Disponibilidade para viagens. Sexo e escolaridade indiferentes para a vaga. CNH: E MOTORISTA DE CAMINHÃO TRUCK (7186607): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Necessário possuir pelo menos 02 anos na função. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: D ou E. MOTORISTA DE ÔNIBUS (7226040): Realizar o transporte de pessoas. Fazer a inspeção das condições do veículo, tais como elétrica, mecânica, abastecimento. Conhecer e respeitar das leis de trânsito, conhecer bem rotas e itinerários. Possuir curso de transporte coletivo atualizado. Ser atento e cuidadoso. Com experiência na função. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH: D. MOTORISTA DE FURGÃO/VAN/MICROÔNIBUS (7227826): Realizar o transporte de pessoas. Fazer a inspeção das condições do veículo, tais como elétrica, mecânica, abastecimento. Ter carteira de habilitação na categoria que atua. Conhecer e respeitar das leis de trânsito, conhecer bem rotas e itinerários. Possuir curso de transporte coletivo atualizado. Ser atento e cuidadoso. Com experiência na função. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. Vaga masculina. CNH: D. MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO (7211427): Operar veículo pesado e equipamento caminhão rollon e julieta. Necessária experiência na função. Facilidade em se comunicar para interagir com clientes. Possuir curso Mopp. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: E MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO (7215622): Vaga para trabalhar em Paulínia e região. Transporte de resíduos. Necessário curso mopp. Vaga masculina Escolaridade alfabetizado. CNH: E OPERADOR DE EMPILHADEIRA – Vaga temporária 30 dias. (7223673): Trabalhar em Mogi Mirim. Necessária experiência na função. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: B OPERADOR DE INJETORA DE PLÁSTICO (7253163): Preparar máquina injetora plástica, trocar molde, set up, fazer regulagens necessárias na máquina. Abastecimento de matéria-prima nas máquinas, controlar e documentar processo de produção, responsável pela limpeza, preservação e organização das máquinas do setor. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. PINTOR DE OBRAS (7243722): Trabalhar com pinturas em geral, em paredes e aplicação de massa corrida. Necessária experiência comprovada na função. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. PIZZAIOLO (7252207): Prática em fazer esfiras e pizzas. Experiência na função em careteira ou com carta de referência. Vaga sexo indiferente. Ensino fundamental completo. CNH: A. SERRALHEIRO (7230425): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Possuir meios próprios para se locomover até o local de trabalho. Necessária experiência na função. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH: AB SERRALHEIRO (7229500): Possuir conhecimento em realizar cortes, furos e soldas em materiais metálicos. Necessária experiência comprovada na função. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. SERRALHEIRO (7198669): Efetuar montagem e manutenção de peças. Possuir disponibilidade de horário e ser proativo. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. TÉCNICO EM NUTRIÇÃO (7247376): Necessária experiência em cozinha industrial. Sexo indiferente para vaga. Ensino técnico completo. VENDEDOR EXTERNO (7219635): Necessária experiência na função, possuir boa comunicação, flexibilidade de horário, cuidadoso, atento, proativo, conhecimento em leis de trânsito, rotas, itinerários. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH: AB VENDEDOR EXTERNO (7152678): Possuir qualquer experiência com vendas externas. Sexo indiferente para a vaga. Ensino médio completo. CNH: B. VENDEDOR INTERNO (7243031): Conhecimento em medidas como cm, mm, e polegadas. Experiência em excel, word e outlook. Conhecimento em perfis de alumínio será considerado um diferencial. Sexo indiferente para vaga. Ensino médio completo.

VAGAS DISPONÍVEIS PARA PCD (PESSOAS COM DEFICIÊNCIA)

REPOSITOR DE MERCADORIAS (7194497): Possuir noções em reposição de produtos, arrumação, organização, exposição, precificação e atendimento ao cliente. Experiência será um diferencial. Sexo indiferente para a vaga. Ensino médio completo.

Obs.: As vagas disponíveis exigem experiência comprovada em Carteira de Trabalho de acordo com a solicitação do empregador.

Todas as vagas disponíveis para PCD exigem comprovação da deficiência através de Laudo Médico.

