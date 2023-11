Serviço de recapeamento chega na Zona Norte e contempla ruas do Jardim Boa Esperança     

Os serviços de recapeamento asfáltico de ruas e avenidas da cidade continuam sendo executados pela Administração Municipal. Nesta segunda-feira, 6 de novembro, o recape é realizado nas Ruas José Vicente Bueno e Paulo Cardoso de Faria, no Jardim Boa Esperança, na Zona Norte de Mogi Guaçu. O trabalho é feito pela Construtora Simoso e tem acompanhamento da Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade (SOM).

As duas vias do bairro fazem parte do pacote de 32 ruas e avenidas de Mogi Guaçu que começaram a receber recapeamento asfáltico desde o dia 18 de outubro. Na sequência, o trabalho será feito na Rua Manoel de Paula, na Capela, e nas Ruas Francisco Franco de Paula e São Benedito, no Bairro do Lote. Depois, o serviço será executado no Jardim Fantinato e contemplará a Rua Antonia Ortiz e trecho da Avenida José Rodrigues Neto, a Avenida das Torres.

Entre as vias que já foram contempladas com novo asfalto estão a Rua Leopoldino Grahl, Rua Pedro Ferreira Alves e Rua Antonio Grosgnac, no Jardim Paulista; Rua José Gotti, no Desmembramento Kamel II; Rua Francisco Alves Pereira, no Jardim Almira; Rua Inácio Franco Alves, no Parque Cidade Novo; Rua Aldo Falsetti e Rua Teodoro de Souza Mendes, no Jardim Nossa Senhora das Graças, o BNH.

“Já foram recapeadas mais de 80 vias de Mogi Guaçu em dois anos de governo. É o maior programa de recapeamento asfáltico da nossa cidade. Nós vamos continuar em busca de mais recursos para levar esta melhoria para outras localidades, pois são muitos anos sem investimento”, comentou o chefe do Executivo.