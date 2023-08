Prefeitura publica edital para artesãos interessados em trabalhar nas próximas edições da Feirarte 

A Secretaria Municipal de Cultura publicou, nesta sexta-feira, dia 18 de agosto, no Diário Oficial do Município, o edital para artesãos interessados em trabalhar nas edições de setembro, outubro e novembro da Feirarte. O evento de arte, artesanato e gastronomia é realizado nas dependências do Centro Cultural e tem entrada franca.

A partir desse mês, a Feirarte começou a ser realizada mensalmente, sendo as próximas edições agendadas para os dias 12 de setembro, 10 de outubro e 7 de novembro. Para mais informações, o edital pode ser consultado no link: https://tinyurl.com/zabk7thj, a partir da página 3.

O edital visa selecionar até 27 artesãos para participarem das próximas edições da Feirarte. As inscrições vão acontecer no dia 28 de agosto, das 17h às 18h, de forma presencial, na sede da Secretaria de Cultura, localizada no Centro Cultural, no Jardim Camargo. O sorteio dos selecionados será efetuado logo após a realização das inscrições, no mesmo local, às 18h.

A Secretaria solicita que os interessados devem acompanhar o sorteio presencialmente, em caso de ausência antes ou durante o sorteio, o candidato será desclassificado. A presente chamada tem como objetivo dar ampla publicidade ao evento, oferecendo oportunidade de participação ao maior número possível de trabalhadores manuais.

Vale lembrar que a Feirarte, a partir do próximo mês, vai passar a receber duas atrações musicais. Na edição, no dia 12 de setembro, o evento vai contar com as apresentações das bandas Mr. Ghost, às 19h, e Duo Ecléticos Anônimos, às 20h30.

Eventuais dúvidas poderão ser esclarecidas através do e-mail: sccontato@mogiguacu.sp.gov.br ou pelo telefone 3811-8650.