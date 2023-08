Esporte abre inscrições para os Jogos dos Servidores Municipais de 2023  

Nesta sexta-feira, 18 de agosto, a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL) iniciou as inscrições para mais uma edição dos Jogos dos Servidores Municipais de Mogi Guaçu. O evento será realizado a partir do dia 1º de outubro. Para participar é preciso preencher o formulário de inscrição até o dia 15 de setembro por meio do link https://forms.gle/8PiiNhKCsEGDZv4b6.

Algumas modalidades poderão ser disputadas em duplas ou por equipes de Secretaria ou junção de Secretarias. Já as entre as modalidades individuais estão damas, xadrez e tênis de mesa. Na próxima terça-feira, 22 de agosto, está marcada uma reunião para esclarecimento de dúvidas com os representantes de cada Secretaria. O encontro será às 9h na sede da pasta, localizada na Rua Santo Antônio, nº 30, no Bairro do Lote.

“Os Jogos dos Servidores de Mogi Guaçu promovem esporte, lazer e confraternização entre o funcionalismo público e, por isso, todos estão convidados a participar”, disse do secretário de Esporte e Lazer, Paulo César Moreira.

Modalidades

Beach tênis masculino

Beach tênis feminino

Dominó misto

Futsal masculino

Futsal feminino

Dama masculino

Dama feminino

Tênis de mesa feminino

Tênis de mesa masculino

Truco misto

Vôlei misto

Vôlei de praia masculino

Vôlei de praia feminino

Xadrez masculino

Xadrez feminino