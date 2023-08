ParkShopping Mogi Mirim realiza primeira Feira de Adoção Pet

Os dias podem ficar muito mais alegres e divertidos na companhia de um amigo PET, e para ajudar quem está na busca deste bom companheiro e amigo, o ParkShopping Mogi Mirim realiza no próximo dia 19 de agosto sua primeira Feira de Adoção de Animais com o objetivo de oferecer a oportunidade para quem deseja ter uma dose a mais de amor em casa, além de garantir um lar definitivo para os animais abandonados na cidade.

O evento será realizado das 10h às 16h ao lado das lojas Pernambucanas. Nessa ação o Shopping contará com uma parceria com a Associação Vida, Organização Não Governamental (ONG), que atua com protetores independentes unidos para salvar animais vítimas de maus tratos na região de Mogi Mirim.

“A Feira de Adoção também é importante para estimular a conscientização para o não abandono e contra os maus-tratos aos animais. E as pessoas interessadas em assumir o compromisso de adotar um animal devem ter ciência do compromisso e cuidados com o novo membro da família”, afirma Vivian Ferrari, Coordenadora de Marketing do ParkShopping Mogi Mirim.

Estarão à disposição para adoção cães e gatos, filhotes e adultos.

“Nos sentimos muito honrados em lançar essa ação de adoção de animais, que é de extrema importância para a sociedade e para as ONGs que abrigam os animais vítimas de maus-tratos e abandonados, e lutam para resgatar, abrigar, cuidar e depois doá-los para quem se dispõe em dar amor e dedicar tempo aos animais. O ParkShopping Mogi Mirim valoriza, apoia e abre um espaço para os pets que precisam de um lar”, salienta Leila Dada, Coordenadora de Administração do Grupo AD Shopping.

Feira de Adoção de Animais no ParkShopping Mogi Mirim

Data: 19 de agosto de 2023.

Horário: das 10h às 16h.

Local: ao lado das lojas Pernambucanas.