Nova ponte da Avenida Brasil recebe concretagem da laje de aproximação da margem direita

Nesta quarta-feira, 13 de março, foi iniciada a concretagem da laje de aproximação da cabeceira da margem direita da nova ponte em construção na Avenida Brasil que servirá, em breve, às faixas de rolamento da via. Esta etapa da obra é importante porque irá unir o monumento com a pista de rolamento, permitindo, assim, a passagem segura dos veículos.

Após a concretagem do leito, serão executados os serviços de construção de guias, sarjetas e calçadas e, depois, a etapa de conclusão da obra com a pavimentação asfáltica e colocação de gramas. A nova ponte será no sentido bairro-centro e possibilitará também fazer a ligação entre as regiões Oeste e Sul de Mogi Guaçu.

Já na cabeceira da margem esquerda está sendo realizada a armação da malha de aço da laje de aproximação, para que, na sequência, este leito possa receber também a concretagem da laje.

Se as condições climáticas continuarem favoráveis, a obra em construção da nova ponte na Avenida Brasil deve ser concluída em abril. O trabalho tem acompanhamento da Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade (SOM).