Prefeitura inicia distribuição de ovos de chocolate para os alunos da rede municipal e da Apae

A distribuição dos ovos de chocolate para os alunos matriculados na rede municipal de ensino em comemoração à Páscoa começou na manhã desta segunda-feira, dia 3 de abril, quando o prefeito Rodrigo Falsetti esteve na Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Alice de Campos Silva, no Jardim Novo II. Ele e o secretário municipal de Educação, Paulo Paliari, interagiram com os estudantes que foram reunidos no pátio da escola para receber o chocolate.

“Que alegria de estar com vocês hoje. Ganhei meu dia com todo esse carinho que estou recebendo. Isso nos motiva ainda mais para trabalhar por uma cidade melhor para vocês. Hoje é o primeiro dia da distribuição dos Ovos de Páscoa e estou muito feliz de realizar mais essa entrega. Uma Feliz Páscoa e que Deus abençoe toda a família”, falou o prefeito ao ser recepcionado pelos animados alunos do 3º, 4º e 5º anos da Emef.

Após visitar a Emef do Jardim Novo II, o prefeito e o secretário de Educação foram até a Escola Municipal de Ensino Infantil (Emei) Mário Vedovello, no Jardim Zaniboni, que tem o ensino integral. Lá, eles se encontraram com o vice-prefeito Major Marcos Tuckumantel e os vereadores Natalino, Judite, Paulinho e Adriano Batatinha. Os professores e a direção das escolas também ajudaram na distribuição dos ovos de chocolate para os estudantes.

A Secretaria Municipal da Educação adquiriu 18.550 ovos de chocolate para atender toda a rede municipal, incluindo os da Fundação Educacional Guaçuana (FEG) e Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae). Entre os ovos de chocolate ao leite, a Pasta também comprou 200 unidades especiais, sendo dietéticos ou sem lactose – estes últimos, adquiridos de forma diferenciada para crianças com restrições alimentares, permitindo que todos os alunos pudessem ser contemplados.

A entrega dos ovos trouxe grande alegria aos alunos e a festa tomou conta dos ambientes educacionais. “É muito gratificante realizarmos ações como esta, que trazem alegria às nossas crianças. Elas ficam felizes por serem lembradas e merecem esse comprometimento da administração. Não medimos esforços para beneficiar os nossos alunos.”, compartilhou o prefeito.

Serão distribuídos, até a próxima quarta-feira, 5 de abril, os 18.550 ovos ao leite em todas as escolas e creches da rede, beneficiando alunos dos Centros de Educação Infantil (CEIs), antigas creches, Escolas Municipais de Educação Infantil (Emeis), Escolas Municipais de Ensino Fundamental (Emefs), Fundação Educacional Guaçuana (FEG), Organizações da Sociedade Civil (OSCs) e da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae).

Em algumas unidades, os estudantes estão participando de atividades ligadas à Páscoa, confeccionando até mesmo adereços alusivos à data, como orelhinhas de coelhos. “As escolas já trabalham com os estudantes os temais principais ao longo do ano e na Páscoa não é diferente. A entrega do ovo de chocolate vem para fechar essa semana especial”, comentou Paulo Paliari.