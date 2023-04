Motorista é salva momentos antes do carro pegar fogo após capotamento

No final da noite desta segunda-feira (03), um grave acidente foi registrado no KM 178 da Rodovia SP 340, a condutora de 33 anos que seguia sentido Pinhal-Guaçu perdeu o controle do veículo, invadiu o canteiro central e acabou capotando o VW Polo.

Testemunhas que viram o acidente perceberam que o fogo vindo do motor tomava conta do carro e retiraram a mulher de dentro do veículo.

Rapidamente a Ambulância da RENOVIAS chegou e socorreu a vítima para a Santa Casa com ferimentos, mas sem queimaduras.

O fogo chegou a consumir o carro por inteiro, uma das pistas da rodovia ficou interditada até a retirado do carro pelo guincho da RENOVIAS.

Fotos: John Everte