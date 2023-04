645 ciclistas disputam a 10ª edição do Roseira Race e competição bate recorde de competidores

645 ciclistas disputaram a 10ª edição do Roseira Race ocorrida neste domingo, 2 de abril, no Campo da Roseira. Em 2023, o número de inscritos bateu o recorde da competição e contou com a presença de competidores de 62 cidades, além de Mogi Guaçu. O evento foi organizado pela Kalangas Bikes e teve apoio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL).

A competição foi dividida em três categorias: Pró e Sport (50 km) e Turismo (passeio 20 km). Os cinco primeiros colocados de cada categorias foram premiados em dinheiro e receberam medalhas e troféus. É importante destacar também que todos os inscritos receberam uma medalha de participação.

“O valor das inscrições foi revertido para ajudar na estrutura e organização do evento, assim como para premiar em espécie os vencedores das categorias”, explicou o secretário de esporte, Paulo César Moreira.

Cerca de mil pessoas estiveram presentes na 10ª edição do Roseira Race. A competição teve saída e chegada no Campo da Roseira e o local contou com praça de alimentação e apresentação da banda Rota do Som.