Vem aí o Power Fashion Day: desfile inédito agita Mogi Guaçu com presença de famosos

No dia 29 de junho, Mogi Guaçu será palco da 1ª edição do Power Fashion Day, um evento de moda completo e inovador que promete movimentar a cidade e atrair olhares de toda a região. O desfile acontece no elegante Espaço Tia Nena e será aberto para todas as idades, valorizando a diversidade, autoestima e estilo de cada participante — do infantil ao adulto.

Muito mais do que um simples desfile, o Power Fashion Day é uma experiência de visibilidade, empoderamento e conexão com o mundo da moda. E para deixar tudo ainda mais especial, o evento contará com a presença de famosos e influenciadores digitais com milhares de seguidores, que irão abrilhantar a passarela e gerar ainda mais engajamento nas redes sociais.

Marcas e lojas também têm vez!

Lojas que desejarem patrocinar o evento ou apresentar suas coleções na passarela, com modelos desfilando os looks da marca, podem entrar em contato diretamente com a organização. É uma grande chance de promover sua loja, ganhar visibilidade e associar sua marca a um dos eventos mais comentados da cidade.

As inscrições para desfilar também continuam abertas!

Garanta sua vaga e faça parte desse momento inesquecível pelo WhatsApp: (19) 99404-5333