Prefeitura apresenta projeto da Areninha Esportiva para as Chácaras Alvorada ao Governo de São Paulo

Na quarta-feira, 24 de maio, o secretário municipal de Esporte e Lazer (SEL), Paulo César Moreira, e a vereadora Lili Chiarelli participaram de uma reunião com a secretária de Esportes do Estado de São Paulo, Coronel Helena Reis. O encontro aconteceu na sede da Pasta Estadual e serviu para buscar apoio e parcerias, além de apresentar projetos para o desenvolvimento esportivo do município. A agenda foi intermediada pela vereadora.

Entre os projetos apresentados estão de uma Areninha Esportiva para o bairro das Chácaras Alvorada, sendo semelhante aos já inaugurados pelo prefeito Rodrigo Falsetti no Jardim Ypê II e Distrito de Martinho Prado Júnior contendo campo de futebol society com arquibancada, uma quadra de basquete 3×3 e iluminação de Led. O local para implantação desta areninha seria na Rua Joaquim Rodrigues da Silva.

Paulo Moreira comentou que a reunião possibilitou discutir e apresentar os projetos da área de esporte e lazer, a fim de obter recursos estaduais para a implantação deles na cidade. “Além disso, também solicitamos o apoio para que Mogi Guaçu participe da segunda etapa do Programa São Paulo Olímpico”, reforçou o secretário municipal.

A secretária de Esportes do Estado de São Paulo estará em Mogi Guaçu nesta quinta-feira, 25 de maio, quando o prefeito Rodrigo Falsetti vai entregar a nova quadra de alto rendimento e a revitalização do Ginásio Municipal Jornalista Ari Marchiori, na Vila Paraíso, na Zona Sul de Mogi Guaçu, a partir das 17h.

Areninhas

No último dia 20, o prefeito Rodrigo Falsetti inaugurou a Areninha Esportiva João Carlos Bancheri, no Distrito de Martinho Prado Júnior. O equipamento esportivo está instalado na Praça Gonçalo Fernandes de Lima. Em fevereiro, o chefe do Executivo entregou a Areninha Esportiva do Ypê entre as Ruas Cianorte e Jandaia do Sul, no Jardim Ypê II, denominada Álvaro da Silva Domingues.