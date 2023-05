Mogi Guaçu sedia no domingo, dia 28 de maio, o 4° Encontro de Carros Antigos e Clássicos

No domingo, dia 28 de maio, será realizada a 4ª edição do Encontro de Carros Antigos e Clássicos de Mogi Guaçu. O evento vai acontecer no Parque dos Ingás, no Centro, das 8h30 às 21h. A organização do Encontro é feita pela empresa Mogi Volks e recebe o apoio da Secretaria Municipal de Turismo.

Estarão expostos cerca de 600 modelos antigos e clássicos entre carros e motos originais e customizados, como picapes, caminhões, motocicletas, fuscas, opala, del rey, brasília, entre outros. Além de Mogi Guaçu, participam do Encontro, entusiastas e colecionadores de cidades como Ouro Fino, Jacutinga, São Paulo, Araras, Campinas, Mogi Mirim, Jaguariúna, São João da Boa Vista, Aguaí, Águas de Lindoia, Serra Negra.

O Secretário de Turismo, Luiz Cláudio Soares de Paula, o Luca, afirmou que “é fundamental proporcionarmos esses eventos para a população. O Encontro movimenta a cidade, integrando os serviços de comércio, gastronomia e hotelaria e permite com que as pessoas conheçam novos segmentos”.

O evento contará com a presença de 19 food trucks de comidas e bebidas, um mercado de pulgas vendendo peças automobilísticas, vestuário, miniatura de carrinhos e diversos produtos a disposição da população. Além de apresentações de cinco atrações musicais de rock nacional, internacional e blues.

“A organização do evento convidou clubes e colecionadores da região para participar dessa exposição. Mas, claro, quem tiver interesse em participar e possuir dentro da sua garagem um carro com mais de 30 anos, bem cuidado, está mais do que convidado”, comentou um dos organizadores do evento, Luís Mestriner.

A entrada é a doação de 1 kg de alimento não perecível. Os alimentos arrecados serão destinadas para as famílias carentes da cidade por meio das instituições de assistência social de Mogi Guaçu. A Secretaria de Turismo convida toda a família para participar.