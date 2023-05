Iniciada a construção de nova passarela de pedestres na Rodovia SP-342, em Mogi Guaçu

Quem passa pela Rodovia Governador Dr. Adhemar Pereira de Barros, a SP-342, no trecho dos bairros Canaã I, Canaã II e Santa Cecília, já observa a movimentação de operários no canteiro da pista. É o início da construção da passarela de pedestres que será implantada no local pela Renovias, concessionária responsável pela malha viária, a pedido da Administração Municipal, de vereadores e do deputado estadual Barros Munhoz.

A travessia vai levar mais segurança aos moradores e trabalhadores da região, que transitam por ali diariamente. Além do movimento de quem reside naquela localidade, o trecho é bastante utilizado por conta das empresas instaladas no Distrito Industrial João Batista Caruso.

O investimento na estrutura será de R$ 3,3 milhões. A obra, por sua vez, tem previsão de término em sete meses. A passarela será instalada no km 176, ponto que é, há mais de seis anos, objeto de pedidos por soluções para travessia segura de pedestres.