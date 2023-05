Prefeitura abre concurso público para sete vagas; maioria dos cargos é para a área da Saúde

Nesta sexta-feira, 12 de maio, a Prefeitura de Mogi Guaçu publicou o edital do Concurso Público 03/2023 para o preenchimento de sete vagas em caráter efetivo, sendo em sua maioria para a área da Saúde. Uma vaga do processo seletivo é de agente fiscal de proteção animal e uma para técnico de segurança do trabalho com salário de 2.169,06. As outras cinco são para a contratação de médicos especialistas nas áreas de clínico geral, ginecologista, infectologista, pediatria e psiquiatria com salário de R$ 3.337,34.

O edital completo encontra-se no Diário Oficial do Município no link https://dosp.com.br/exibe_do.php?i=MzYwMTE3. As inscrições serão efetuadas exclusivamente pela internet, no site www.iuds.org.br, a partir da próxima segunda-feira, 15 de maio, até o dia 4 de junho, um domingo, às 23h59. O valor da inscrição para todos os cargos é de R$ 10,50.

Para efetuar a inscrição, o candidato deve acessar o site www.iuds.org.br, clicar na aba ‘Inscrições Abertas’ na área destinada ao concurso público da Prefeitura de Mogi Guaçu e preencher todos os campos do formulário. No final, o interessado deve clicar em ‘Cadastrar’ e, na sequência, ir para ‘Status da Inscrição’ e imprimir o boleto bancário para pagamento em qualquer agência bancária ou terminal de autoatendimento.

O candidato poderá solicitar a isenção do valor da inscrição entre os dias 16 e 17 de maio por meio do site www.iuds.org.br. No momento do preenchimento da inscrição, o candidato deve indicar o item ‘Solicitação de Isenção’ constante no formulário e seguir as instruções.

A previsão de data da prova objetiva para todos os cargos é dia 2 de julho. No entanto, as informações contendo o local e horário serão publicadas no dia 23 de junho, no Diário Oficial do Município e serão afixadas no quadro de avisos do Departamento de Recursos Humanos (DRH), localizado na Avenida Marechal Castelo Branco, nº 30, Morro do Ouro. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira das 8h às 11h30 e das 13h às 16h.

É importante ressaltar que Concurso Público 03/2023 será executado pelo Instituto Universal de Desenvolvimento Social (IUDS) com supervisão da Comissão Permanente e Organizadora de Concursos Públicos e Processos Seletivos da Prefeitura de Mogi Guaçu.