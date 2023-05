Imperdível: TUPEC apresenta o espetacular Pink Floyd Experience no sábado, dia 20 de maio

No dia 20 de maio às 21h00, no TUPEC do Centro Cultura de Mogi Guaçu, acontecerá o evento Pink Floyd Experience, uma imersão musical e visual nas histórias e mentes dos lendários David Gilmour e Roger Waters, que juntos, foram responsáveis pela história musical de uma das maiores bandas de todos os tempos.

O show conta com grandes sucessos em seu repertório, tais como: “Mother”, “Wish You Were Here”, “Time”, “Another Brick In The Wall”, dentre outros, propiciando ao público uma verdadeira viagem no tempo, com as fases e músicas mais importantes desta grande banda, em um espetáculo emocionante aos amantes de Pink Floyd, totalmente cantado e tocado ao vivo..

Ingressos pelo site da mega bilheteria: https://megabilheteria.com/agenda/mogi-guacu ou presencialmente na secretaria de cultura, localizada no Centro Cultural “José Fantinato” na Av. dos Trabalhadores, 2555-2591

Jardim Camargo em Mogi Guaçu, horário de funcionamento da bilheteria das 8h às 12h.

O Pink Floyd Experience é composto por: Nando Torres (voz principal, guitarra e violão), Tito Falaschi (baixo e voz), Peu Mendes (guitarra solo e violão), Vitinho Silva (bateria), Wilson Esteves (teclado) e Mari Nunes (backing vocal). Além de efeitos visuais, projeções em Mapping 3D e um palco temático, agregando ainda mais qualidade e elevando o nível musical do espetáculo que traz a experiência aos olhos e ouvidos de todos espectadores.

O público pode esperar uma verdadeira viagem no tempo com as fases e as músicas mais importantes desta lendária banda, em um espetáculo emocionante a todos os amantes de Pink Floyd.

Artista: Pink Floyd

Evento: Pink Floyd Experience

Dia: 20/05 (Sábado)

Horário: 21h

Classificação: Livre

Local: Teatro Tupec

Endereço: Av. Dos Trabalhadores, 2651

Valores: $60/140

Ingressos: https://megabilheteria.com/evento?id=20230323184132