13° Festival de Atletismo de Mogi Guaçu reúne centenas de estudantes da rede municipal

Em uma parceria entre as Secretarias Municipais de Educação e de Esporte, o 13° Festival de Atletismo de Mogi Guaçu foi realizado nas manhãs de quinta e sexta-feira, 11 e 12 de maio, no Estádio Municipal Carlos Nelson Bueno, o Furno. A competição contou com a presença dos alunos do 4° e 5° ano das 24 Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEFs).

Cada escola levou cerca de 40 alunos por dia, sendo eles selecionados e sorteados pelos professores de educação física responsáveis pelo treinamento para a competição desde o começo do ano. Ao todo, cerca de 1.800 alunos participaram dos dois dias de festival. O transporte e a alimentação foram providenciados pela Secretaria Municipal de Educação.

O festival teve como objetivo possibilitar a vivência do esporte para os estudantes, além da interação entre eles destacando a importância da atividade física no dia a dia. “A intenção maior era ver esses rostinhos felizes das crianças. Poder dar a oportunidade de eles viverem esse ambiente de competição. Tenho certeza de que isso foi concretizado nesses dias de Festival”, afirmou a supervisora de ensino, Ana Paula Vilela.

As modalidades disputadas foram: salto em distância, corrida de 75 metros, arremesso de pelota e revezamento 4x100m, sendo todas divididas nas categorias masculino e feminino. Os resultados das provas ainda vão ser tabulados para que as premiações sejam realizadas.

O técnico da equipe de atletismo da Secretaria de Esporte, Simão Pego, ressaltou que o evento esportivo contou com o apoio do projeto Atletismo na Escola. “Oportunizar o esporte e a competição para as crianças são fundamentais. Isso é valioso e é algo que vai ser inesquecível para elas”, destacou.

Henrique Batista Anacleto, pai da estudante Emilly Goes Anacleto, 9 anos, do 4° ano da EMEF Profª Iná Aparecida de Oliveira Marconi, reforçou que esses projetos são importantes para a formação da criança. “Minha filha é competitiva e estava ansiosa por conta do festival. Educar as crianças também fora da escola é essencial”, completou.

“Eu tenho uma torcida ‘vip’! Fico muito feliz do meu pai me acompanhar hoje no festival. Estava ansiosa para participar junto com os meus amigos”, contou Emilly.