Prefeito Rodrigo Falsetti dá pontapé inicial para prolongamento da Avenida Brasil  

O prefeito Rodrigo Falsetti recebeu na manhã desta quarta-feira, dia 16 de agosto, em seu Gabinete, proprietários de áreas da região do Jardim Serra Dourada, para discutir o prolongamento da Avenida Brasil. Isso porque, cerca de 3.779 metros quadrados precisam ser desapropriados, a fim de que o projeto seja colocado em prática. A conversa com os proprietários aconteceu, uma vez que o município tenta uma desapropriação amigável sem custos para os cofres públicos.

“Nós decidimos promover esse encontro com parte da nossa equipe, para avançarmos na questão do prolongamento da Avenida Brasil. Então, queremos explicar o projeto e conversar com vocês para que a desapropriação aconteça de forma amigável, pois temos certeza de que a abertura dessa via será benéfica para todos”, explicou o chefe do Executivo ao lado dos secretários municipais de Obras e Mobilidade, Daniel Rossi, e de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, Eduardo Manfrin Schimidt.

O trecho de mais de 3.700 metros quadrados a ser desapropriado é de propriedade de oito pessoas. A reunião aconteceu com a presença de três deles, que repassarão a proposta da Prefeitura para os demais que não puderam comparecer ao encontro com o prefeito. Com a desapropriação amigável, a Prefeitura se responsabilizará pela implantação de toda infraestrutura, ou seja, sem custos para os proprietários dos terrenos. Com o prolongamento, a Avenida Brasil chegará até os condomínios Santa Mônica I e II, próximo da divisa com Mogi Mirim.

“Nós queremos iniciar esse prolongamento, assim que a nova ponte da Avenida Brasil for concluída, prevista para o final do ano. É um projeto de mobilidade importante para os moradores da nossa cidade, em especial aos da Zona Sul. Vencendo essa parte burocrática e com o aval de todos os proprietários, nós daremos início ao planejamento para a execução do projeto”, garantiu o prefeito ao informar que a licitação das cabeceiras das duas novas pontes foi marcada para o dia 18 de setembro.

Os proprietários das áreas que participaram da reunião concordaram com a proposta da Prefeitura e vão discutir com os demais, a fim de oficializar a desapropriação amigável com o município. “Nós já nos reunimos e temos interesse na avenida, porque vai valorizar aquela região e os terrenos hoje que estão parados poderão ter uma destinação. Vou aguardar o retorno dos que estão viajando e podemos começar os processos separadamente”, comentou Nehemias Nehemy, um dos moradores presentes no encontro.

Prolongamento

A Avenida Brasil começa no Parque Cidade Nova e termina no Jardim Serra Dourada, na Zona Sul. O prolongamento da via, chegando até os condomínios Santa Mônica I e II, próximo da divisa com Mogi Mirim, é prevista no Plano Diretor de Desenvolvimento desde 1971.

Para que a nova via seja concluída, os vereadores precisaram aprovar a desafetação de uma área – que é transformar um trecho de área verde para sistema viário, o que foi feito em 2021. No meio do caminho, existem algumas árvores e um córrego, que será canalizado. Toda a obra, inclusive, será custeada pelo loteador de uma área particular que solicitou a aprovação de um loteamento com terrenos de 200 metros.

“O prolongamento é de suma importância, pois aliviará consideravelmente o trânsito no centro da cidade e das avenidas próximas, incluindo na rotatória do Hospital Municipal, permitindo o acesso entre à região Norte ao extremo Sul da cidade e ao município de Mogi Mirim”, pontuou Daniel Rossi, secretário municipal de Obras e Mobilidade.